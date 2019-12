Essen: So ändern sich rund um Weihnachten die Öffnungszeiten

Das Rathaus hat zu, für Schwimmbäder gelten besondere Öffnungszeiten, und der Eintritt in den Grugapark ist ausnahmsweise kostenfrei. Zum Jahreswechsel sollten sich Essener auf einige Einschränkungen einstellen. Die Stadtverwaltung macht ab sofort bis zum 1. Januar Betriebsferien, am 2. und 3. Januar gibt es Notdienst-Besetzungen, ab dem 6. Januar sollte der Betrieb dann wieder wie gewohnt laufen. Hier eine Übersicht.

Amt für Soziales und Wohnen

Für Menschen in akuten Notlagen richtet das Amt während der Betriebsferien im Dienstgebäude Steubenstraße 53, Eingang Kundencenter Ecke Manteuffelstraße, einen Notdienst ein: 23., 27. und 30. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Das Gebäude in der Klinkestraße bleibt geschlossen.

Bürgerämter

Die Bürgerämter haben bis zum 30. Dezember von 8 bis 13 Uhr für dringende Ausweisangelegenheiten die Telefonnummer (0201) 8833235 geschaltet. Wer einen Termin im Bürgeramt nach den Betriebsferien vereinbaren möchte, kann dies online erledigen auf www.essen.de/meintermin.

Essen Zeiten der Stadtteil-Bäder Eine genaue Auflistung mit den städtischen Ämtern und Einrichtungen findet sich auch im Internet. Unter www.essen.de sind die geänderten Öffnungszeiten direkt auf der Startseite zu sehen. Dort findet sich auch ein Link, unter dem die Öffnungszeiten der Schwimmbäder in den Stadtteilen rund um den Jahreswechsel hinterlegt sind.

Kfz-Stelle

Die Kfz-Zulassungsstelle in Steele und die Außenstelle Borbeck sind geschlossen und ab dem 2. Januar wieder von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Standesamt

Es gibt einen Notdienst für die Anmeldung von Sterbefällen und Geburten. Sterbefälle können am 23. und 30. Dezember von 8 bis 13 Uhr gemeldet werden oder auch per Fax unter der Faxnummer (0201) 8833481 oder per Mail an sterbefaelle@einwohneramt.essen.de Geburten können am 27. Dezember von 8 bis 13 Uhr gemeldet werden. Es muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Jugendamt

Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es einen 24-Stunden-Notruf unter der Telefonnummer (0201) 265050.

Job-Center

Alle Geschäftsstellen sind in den Betriebsferien geschlossen. Bei drohender Mittellosigkeit hat das Essener Job-Center am Berliner Platz 10 einen Notdienst eingerichtet: 23. Dezember von 8 bis 15 Uhr, 27. Dezember von 8 bis 12.30 Uhr, 30. Dezember von 8 bis 15 Uhr. Ab dem 2. Januar hat das Job-Center wie gewohnt geöffnet.

Gesundheitsamt

Während der Betriebsferien ist ein telefonischer Notdienst unter der Nummer (0201) 88-53478 eingerichtet.

Verkehrsleitstelle

Die Verkehrsleitstelle des Amtes für Straßen und Verkehr ist unter Tel. (0201) 88-66766 zu erreichen, um Meldungen über Straßenschäden, Ampelstörungen oder defekte Straßenbeleuchtungen entgegenzunehmen.

Grugapark

Der Grugapark ist täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet und heißt Besucher in diesem Zeitraum kostenfrei willkommen. Denn die Kassen sind bis zum 5. Januar geschlossen. Aber: Einige Einrichtungen des Parks machen Winterpause. Mehr dazu gibt es unter www.grugapark.de

Das - zumindest innen - frisch renovierte Schwimmzentrum in Rüttenscheid hat vom 27. bis 30. Dezember Sonderöffnungszeiten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Schwimmbäder

Für viele Bäder gelten besondere Öffnungszeiten. Das Schwimmzentrum Rüttenscheid beispielsweise bleibt bis einschließlich 26. Dezember geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember öffnet es von 8 bis 15 Uhr, am 31. Dezember und 1. Januar macht es wieder zwei Tage Pause. Das Thurmfeldbad bleibt bis einschließlich 5. Januar geschlossen, am 6. Januar kann von 6 bis 10 Uhr geschwommen werden.

Bibliotheken

Alle Stadtteilbibliotheken sowie die Zentralbibliothek machen Betriebsferien. Ab dem 2. Januar stehen die Zentralbibliothek, die Stadtteilbibliotheken in Altendorf, Borbeck, Frohnhausen, Holsterhausen, Huttrop, Kettwig, Kray, Stadtwald, Stoppenberg und Werden zu ihren üblichen Öffnungszeiten bereit. Die Ableger in Altenessen, Katernberg, Schonnebeck und Überruhr öffnen ab dem 3. Januar, die Französische Bibliothek ab dem 6. Januar. Die Stadtteilbibliothek in Freisenbruch schließt wegen Bauarbeiten voraussichtlich für ein Jahr.

Volkshochschule

Bei der Volkshochschule ruht der Betrieb bis zum 5. Januar. Am 6. Januar gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten von 8.30 bis 15 Uhr (keine Beratung und kein Kursbetrieb). Ab dem 7. Januar laufen dann auch die Kurse wieder an.