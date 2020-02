Er sagt es nur auf Nachfrage, und auch dann nur durch die Blume: Dass die Sparkasse Essen es, nun ja, durchaus „vorzöge“, würde die Stadt „im Hinblick auf die Herausforderungen“ der Kreditbranche auf ihre übliche Gewinnausschüttung einstweilen verzichten. Denn trotz schmerzhafter Einschnitte beim Personal und im Filialnetz – dem Marktführer unter Essens Banken, so räumt Vorstandschef Helmut Schiffer ein, fällt es immer schwerer, Geld zu verdienen.

Im vergangenen Jahr hat das immerhin noch leidlich geklappt: Auf 10,7 Millionen Euro beläuft sich das Jahresergebnis 2019 nach Steuern, im Vorjahr waren es noch 11,5 Millionen. Damit könne man, auch wenn ein Beteiligungs-Erlös als Sondereffekt hineinspielte, durchaus zufrieden sein, heißt es. Aber in einer Zeit, in der „Zinsen“ zum Fremdwort geworden sind und das laut Schiffer wohl auf Jahre hinaus so bleibt, schaut man in der Zentrale am III. Hagen mit Sorge auf die Schritt für Schritt schrumpfenden Erlösquellen.

Neue Sparpläne gibt es nicht – aber auch „keine Ewigkeits-Garantien“

Nein, neue Sparpläne bei den Geschäftsstellen oder höhere Gebühren für die 245.000 Girokonten stehen deshalb nicht gleich zur Debatte. Doch „Ewigkeits-Garantien gibt es keine“, betont der Sparkassen-Vorstand – und übt sich weiter im Spagat zwischen dem eigenen Anspruch, persönliche Beratung möglich zu machen, und andererseits die Geschäftsprozesse weiter zu verschlanken. So gibt es die die Überlegung, weitere Dienstleistungen im Verein mit anderen Häusern zu zentralisieren. Fusionen aber seien im Ruhrgebiet kein Thema.

Fest steht für die Sparkasse, dass sie sich zu einem Gutteil neu erfinden muss. Denn wo Geld in Sekundenschnelle per Smartphone überwiesen wird und die Menschen sich ihr Bares im Zweifel im Supermarkt auszahlen lassen – welche Rolle kommt dann noch den Kreditinstituten zu?

Die Scheu der Kunden, „ein gewisses Grundrisiko zu akzeptieren“, ist groß

Bei der Sparkasse haben sie deshalb über ihr Leitbild nachgedacht und eine Vision herausgearbeitet: Sie würden gern „der meistempfohlene Finanzpartner in Essen“ sein – und erleben im Alltagsgeschäft doch, dass der eigene Ehrgeiz hie und da bei der Kundschaft an Grenzen stößt: So registriert man ein Plus von satten 31 Prozent beim Wertpapier-Umsatz, doch das Volumen bleibt mit jetzt 668 Millionen Euro überschaubar.

Denn die allermeisten Kunden hüten das liebe Geld, wenn sie’s denn haben, lieber auf zinslosen Giro- oder Sparkonten, statt sich einem überschaubaren Börsen-Risiko auszusetzen und in die von der Sparkasse empfohlenen Fondssparpläne zu investieren. Eine psychologisch begründete Zögerlichkeit, hat Sparkassen-Chef Schiffer ausgemacht: Das Desaster um die einst abgestürzte Volksaktie der Telekom habe da wohl „viel kaputtgemacht“.

Nach der jüngsten Delle wächst das Kreditgeschäft wieder deutlich

Dennoch wachsen die Zahlen: Nach der jüngsten Delle sind 2019 sowohl das Geschäft mit Baufinanzierungen (+ 19 Prozent) als auch das gewerbliche Kreditgeschäft (+ 15 Prozent) gewachsen. Es ist dies die andere Seite der Niedrigzins-Medaille, die Konsumwünsche wahr gemacht hat, die sonst womöglich unerfüllt geblieben wären.

Die Sparkasse will, wenn’s geht, überall mitmischen: vermittelt auch Versicherungen, hängt sich an „Apple Pay“, berät per Video-Chat und will demnächst auch mit lokalen Händlern und Dienstleistern, Sportvereinen und Kultur-Institutionen ein Netz von Partnerschaften eingehen. Am Ende warten Punkte oder finanzielle Rückerstattungen – „Payback“ lässt grüßen.

Sparkasse verweist auf eine „Bürgerdividende“ von 13,4 Millionen Euro

Abseits des Geschäfts versteht man sich als Sponsor, Stifter und Spender für „gute“ Zwecke in der Stadt: 6,1 Millionen Euro werden auf diese Weise verteilt, und gemeinsam mit 7,3 Millionen Euro an gewinnabhängigen Steuern ergebe sich für 2019 so eine beachtliche „Bürgerdividende“ von 13,4 Millionen Euro.

Was so ähnlich klingt wie: Da könne die Stadt doch auf die zusätzliche Gewinnbeteiligung verzichten. Helmut Schiffer aber weiß, dass das Gelände politisch vermint ist und mag darum nicht allzu fordernd auftreten: Diese Entscheidung zu treffen, das sei am Ende „natürlich Sache des Verwaltungsrats“.