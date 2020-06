Essen: Sperrungen behindern Verkehr in Kray und Überruhr

Essen. Vollsperrung der Schönscheidtstraße in Essen-Kray für einen Tag, in Überruhr dauern die Arbeiten der Stadtwerke bis voraussichtlich 6. Juli.

In den Stadtteilen Überruhr und in Kray wird es wegen Straßen- und Fahrbahnsperrungen zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen, das kündigt die Stadt in einer Mitteilung an.

In Kray muss laut Stadt ein Autokran aufgestellt werden, dafür wird die Schönscheidtstraße im Bereich zwischen Hubertstraße und Schönscheidts Hof am Montag, 8. Juni, voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Straße Am Technologiepark, die neue Verbindung zwischen Hubertstraße und Schönscheidtstraße.

Stadtwerke verlegen Versorgungsleitungen

In Überruhr verlegen die Stadtwerke ab Montag, 8. Juni, auf der Überruhrstraße im Einmündungsbereich der Charlottenstraße in Überruhr-Holthausen neue Versorgungsleitungen. Im Zuge dieser Arbeiten steht dem Verkehr für beide Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Der gesamte Einmündungsbereich Überruhrstraße/Charlottenstraße wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 6. Juli andauern.