Essen: Stammzellspender für krebskranke Schwester gesucht

Essen. Peter A. aus Essen-Stadtwald sucht einen Stammzellspender für seine krebskranke Schwester. Er setzt auf eine Typisierungs-Aktion beim DRK Essen.

„Bleib gesund“ – das ist die Formel, die wir in Zeiten von Corona unseren Lieben zurufen. „Werd‘ gesund“, das wünscht Peter A. aus Essen-Stadtwald seiner Schwester Birgit. Damit das gelingen kann, braucht er die Hilfe möglichst vieler Mitbürger. Denn die 59-jährige ist an einer lebensbedrohlichen akuten Leukämie erkrankt und benötigt eine Stammzell- oder Knochenmarkspende. Die Westdeutsche Spenderzentrale und das Deutsche Rote Kreuz rufen daher von Montag, 23., bis Freitag, 27. März, zu einer Typisierungs-Aktion im Blutspendezentrum an der Kettwiger Straße 5 in der Essener Innenstadt auf.

„Vor Weihnachten hatte meine Schwester heftige Schmerzen, am 3. Januar wurde sie schon in die Düsseldorfer Uniklinik eingeliefert“, erzählt Peter A. Der Blutkrebs sei äußerst aggressiv, bleibe er unbemerkt, könne der Patient binnen vier Wochen sterben. „Die Diagnose war für die ganze Familie ein Schock, vor allem natürlich für Birgits Mann.“

Auch er selbst habe in den Wochen danach manchmal das Gefühl gehabt, in Ohnmacht zu fallen. Getragen habe ihn nur der Gedanke, alles was möglich ist, für Birgit zu tun; gemeinsam mit seinen drei anderen Schwestern. „Wir Geschwister haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns immer über die Situation austauschen.“

Ein Bild aus guten Tagen: Birgit auf einer Wanderung. Sie ist an Leukämie erkrankt, hofft auf einen Stammzellspender. Foto: Peter A./ privat

Gerade macht Birgit die zweite Chemotherapie, ist vergangene Woche nach Hause zurückgekehrt. „Ihr Immunsystem ist im Moment quasi auf Null, deswegen muss sie sich besonders schützen.“ Vier Wochen dürfe sie das Haus nicht verlassen, Mundschutz und Hände-Desinfektion sind für sie überlebenswichtig. „Und als sie aus dem Krankenhaus kam, war wegen Corona kaum an Desinfektionsmittel zu kommen.“

Andererseits tue ihr das heimische Umfeld gut, gebe ihr Hoffnung in einer belastenden Zeit. Denn nun muss Birgit auf einen geeigneten Stammzellspender warten. Peter A. und eine seiner Schwestern konnten sich testen lassen, sind aber nicht als Spender geeignet. Im Freundeskreis und am Arbeitsplatz rufen sie dazu auf, sich typisieren zu lassen.

Essen Typisierungs-Aktion läuft eine Woche lang Wer noch nicht als Stammzellspender registriert und zwischen 18 und 40 Jahren ist, kann von Montag, 23. März, bis Freitag, 27. März, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr im DRK Blutspendezentrum an der Kettwiger Straße 5 in der Essener Innenstadt Blut spenden und sich dabei typisieren lassen. Eine Anmeldung ist erforderlich: 0201 / 54379347. Wer kein Blut spenden kann oder möchte, kann stattdessen bei der Westdeutschen Spender-Zentrale (WSZE) online ein Typisierungs-Set anfordern: https://www.wsze.de/spender/

Eine erste Typisierungs-Aktion in Birgits Wohnort Ratingen brachte keinen Treffer. Peter A. ist darum erleichtert, dass das DRK nun in der kommenden Woche einen neuen Anlauf macht: Bei der Projektwoche „Lebensretter für Birgit“ wird die Typisierung mit einer Blutspende verbunden, „da Betroffene nicht nur auf eine Stammzellspende, sondern auch auf Blutkonserven angewiesen sind“. Alle, die kein Blut spenden können oder möchten, können stattdessen online ein Typisierungs-Set anfordern – und müssen nur mit einem Wattestäbchen einen Wangenabstrich nehmen.

In den deutschen Spenderdateien sind bereits neun Millionen Menschen registriert, und trotzdem findet jeder zehnte Patient keinen passenden Spender. Jede Typisierungs-Aktion hilft, dass die Datenbanken wachsen. „Wenn man meiner Schwester nicht helfen kann, dann vielleicht jemand anderem“, sagt Peter A. Die Spende sei übrigens nicht mit einer Operation verbunden: In 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen aus der Blutbahn entnommen, das dauert einige Stunden und kann mit grippeähnlichen Symptomen einhergehen.

Seine Schwester sei sportlich, wandere gern, möge Skifahren und Stand-up-Paddeln. „Es ist schwer, sie so erschöpft zu sehen. Sie war immer so aktiv, und sie hatte noch so viel vor“, sagt Peter A. Wer nächste Woche ins DRK-Zentrum komme, könnte ihr Lebenszeit schenken.