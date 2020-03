Essen: Täter flüchtet nach Tankstellen-Überfall ohne Beute

die Essener Polizei fahndet nach einem Mann, der eine Tankstelle am Rande der Essener Innenstadt überfallen hat.

Essen. Ein Mann betritt am Freitag um 6.10 Uhr eine Tankstelle in Essen und bedroht die Kassiererin mit einem Messer. Dann flüchtet er ohne Beute.

Ein unbekannter Täter hat am Freitag (13. März) eine Tankstelle an der Ostfeldstraße am Rande der Essener Innenstadt überfallen. Ohne Beute zu machen ergriff er die Flucht.

Nach Polizeiangaben betrat der Mann gegen 6.10 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und gab gegenüber der 59-jährigen Mitarbeiterin an, Zigaretten kaufen zu wollen. Die Mitarbeiterin drehte sich hinter dem Tresen zu den Zigaretten um und als sie sich wieder dem Mann zuwendete, hielt dieser ein Messer in der Hand.

Er forderte die Frau auf, die Kasse zu öffnen und das Geld in einen schwarzen Beutel zu packen, den er mitgebracht hatte. Bevor die Kassiererin die Kasse geöffnet hatte, ergriff der Täter jedoch die Flucht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Der Tatverdächtige ist etwa 22 bis 27 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und von sehr schmaler Statur. Er hat kurze, schwarze Haare und soll „südländisch“ ausgesehen haben. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke mit aufgezogener Kapuze und dunkle Jeans. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.