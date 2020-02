Essen: Tagesbruch behindert Verkehr in Altenessen-Nord

Essen. Auf der Karlstraße wurde ein Loch in der Fahrbahn entdeckt. Die Straße ist gesperrt. Bis Freitag muss der Verkehr umgeleitet werden, so die Stadt.

Ein Tagesbruch auf der Karlstraße in Altenessen-Nord dürfte in dieser Woche noch für einige Verkehrsbehinderungen sorgen. Das Loch in der Fahrbahn ist am Mittwochmittag in Höhe der Hausnummer 191 entdeckt worden.

Wie die Stadt berichtet, muss die Karlstraße voraussichtlich bis Freitag in Fahrtrichtung Heßlerstraße gesperrt werden. Eine Umleitung wird über die Bischoffstraße, Stauderstraße sowie die Emscherstraße eingerichtet, hieß es.

Ursache und Umfang des Schadens sind noch nicht klar.