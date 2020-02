Essen: Tauschen statt Shoppen im Mode-Zentrum Zeche Carl

Während die meisten Essener morgens um halb zehn vermutlich bei ihrem zweiten Frühstückskaffee saßen, hatten andere bereits längst ihre Klamotten gepackt und sich ins Gewusel der Zeche Carl gestürzt. Greenpeace hatte zum Kleidertausch gebeten. Etliche Rucksäcke und Stoffbeutel wurden an diesem Morgen zuerst entleert und dann wieder gefüllt. Ein Modeerlebnis im Zeichen der Umwelt.

Zu Beginn der Kleidertausch-Börse waren die aufgestellten Tische und Kleiderstangen am Samstag noch voll – mit Blusen und Hosen, Shirts und Jacken, die die Besucher zuvor aus ihren Kleiderschränken aussortiert hatten. Zu dieser Aktion hatte Greenpeace nun zum sechsten Mal eingeladen: „Wir haben eigentlich immer volles Haus“, freute sich Patrick Reinke, der die Veranstaltung mitorganisiert hatte.

Der Nachhaltigkeitsaspekt kam in der Essener Zeche Carl gut an

Mit diesem Flohmarkt der etwas anderen Art wollte die Umweltschutz-Organisation wieder für einen nachhaltigeren Umgang mit Kleidung werben: „Der Konsum von Textilware hat verheerende ökologische Folgen. Die Produktion führt zum Beispiel zur Verunreinigung von Gewässern“, erklärte Reinke.

Essen Regelmäßiger Klamottentausch Der Klamottentausch in der Zeche Carl war keine einmalige Aktion. Greenpeace Essen lädt halbjährlich dazu ein, gebrauchte Kleidung zu tauschen. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei, Speisen und Getränke werden von der Zeche Carl aber entgeltlich ausgeteilt. Weitere Informationen zu Terminen in Essen gibt es im Internet unter: www.essen.greenpeace.de

Der Aspekt der Nachhaltigkeit kam bei den Besuchern in der Zeche Carl gut an und das Angebot war vielfältig: Von Vintage-Stücken über einfarbige T-Shirts und Wollpullover bis hin zu Winterschuhen und Sporthosen gab es die Kleidung in unterschiedlichen Größen. Die Auswahl richtete sich allerdings vorwiegend an Frauen. Die Männer mussten sich mit nur einem Tisch zufriedengeben. Doch das sah der 37-jährige Greenpeace-Ehrenamtler eher gelassen: „Viele Männer tragen ihre Kleidung, bis sie wirklich zerschlissen ist und gar nicht mehr getauscht werden kann.“

Aktion zog vor allem junges Publikum an

Alte und neue Besitzer treffen in der Zeche Carl aufeinander: Susanne Männig (links) und Tochter Leonie präsentieren ein Kleid, das sie getauscht haben. Hinten die alte Besitzerin (2.v.l.) Monika Möller und ihre Freundin Birgit Riemer. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Auffällig war, dass sich vor allem junge Leute durch die gebrauchten Kleidungsstücke wühlten. Die 25-jährige Leonie Männig besucht gemeinsam mit ihrer Mutter seit vielen Jahren die Kleidertausch-Börse: „Ich finde es wichtig, auf Nachhaltigkeit zu achten. Und wenn ein Knopf an einer gebrauchten Jacke fehlt, finde ich das nicht schlimm. Ich nähe selbst“, erzählte sie. „Wenn man sich drauf einlässt, kann man hier immer tolle Einzelstücke finden, die kein anderer hat“, – freudestrahlend präsentierte Leonie ihr neues gelbes Sommerkleid, das sie kurz zuvor ergattert hatte.

Auch Hannah Kolodziej wurde fündig und tauschte ihre mitgebrachten Sachen gegen eine Jacke. Zu ihrem allerersten Besuch wurde die 28-Jährige von ihrer Freundin Lena inspiriert, die sich seit zwei Jahren keine neue Kleidung mehr kauft, sondern voll und ganz aufs Tauschen setzt: „So habe ich immer eine andere Auswahl im Kleiderschrank, aber kein Textilstück wird für mich produziert.“

Reste gingen als Spende an die Diakonie

Auch ihre Mutter Inge Karstens hatte sie mitgebracht: „Lena hat mich mit dem Thema rund um Nachhaltigkeit infiziert. Wenn man sieht, was alles achtlos weggeschmissen wird, ist es doch toll, das hier zu sehen.“ Dabei zeigte sie lächelnd auf die Kleiderstangen und Tische, die die Greenpeace-Mitglieder immer wieder mit gebrauchter Kleidung auffüllten. Und alles, was nach den dreieinhalb Stunden Tauschbörse noch nicht vergriffen war, wurde der Diakonie gespendet. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit landete also nichts im Müll.