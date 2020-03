Essen: Tierretter schneiden Schaf aus Stacheldrahtzaun

Essen. Ein Schaf hat sich in Essen-Horst in Stacheldraht verfangen. Mitarbeiter der Tierrettung Essen befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage.

Mitarbeiter der Tierrettung Essen haben Essen-Horst ein Schaf aus einer misslichen Lage befreit: Das Tier hatte sich am Freitagmittag mit seiner dicken Wolle hoffnungslos in einem Stacheldrahtzaun auf einer Wiese am Peter-Burggraf-Weg verfangen. Eine halbe Stunde benötigten die Einsatzkräfte, um das Schaf frei zu schneiden.

Eine Spaziergängerin hatte gegen 12.15 Uhr die Retter alarmiert, als sie das hilflose Tier entdeckte. Die Polizei unterrichtete den Besitzer, einen Schäfer aus Düsseldorf, der sich schließlich um das Schaf kümmerte. Das ist nach ersten Erkenntnissen wohl mit dem Schreck davongekommen. (j.m.)