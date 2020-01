Essen: Tote Frau bei Kochtopfbrand in Wohnung entdeckt

Essen. Beim Einsatz wegen eines Kochtopfbrandes haben Feuerwehrleute am Donnerstagabend in Essen eine tote Frau entdeckt. Nun ermittelt die Polizei.

Beim Einsatz wegen eines Kochtopfbrandes in einem Wohnhaus in Essen-Überruhr hat die Feuerwehr am Donnerstagabend eine tote Frau entdeckt.

Ein Rauchwarnmelder hatte am Abend gegen 18.50 Uhr in dem Mehrfamilienhaus an der Langenberger Straße Alarm geschlagen. Nachbarn riefen die Feuerwehr. „Weil sie einen Schlüssel hatten, schauten sie in der Wohnung nach und öffneten ein Fenster“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend auf Nachfrage.

Polizei ermittelt nun zur Todesursache

Als die Feuerwehr kam, entdeckten die Kräfte in der Wohnung eine leblose Frau. Der Versuch, die 60-Jährige wiederzubeleben, sei ohne Erfolg geblieben, hieß es bei der Feuerwehr.

Zu Löschen gab es für die Feuerwehr nichts, sagte der Sprecher. Ein Kochtopf habe auf einem eingeschalteten Herd gestanden und durch die Hitze erheblich gequalmt: „Ein Feuer gab es nicht“.

Zu den Todesumständen muss nun die Kriminalpolizei ermitteln, hieß es bei der Feuerwehr. „Ob sie durch den Rauch gestorben war oder es zuvor einen medizinischen Notfall gab, ist nicht klar“, sagte der Sprecher.

Die Wohnung und das Gebäude hatte die Feuerwehr mit Hilfe von Lüftern entraucht. (dae)