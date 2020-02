Essen: Unbekannter Räuber schlägt auf einen 20-Jährigen ein

Nach einem gescheiterten Raub in Essen-Heidhausen ermittelt die Polizei.

Essen. Nach Überfall in Essen-Heidhausen ermittelt die Polizei. Unbekannter forderte Bargeld und Schlüssel. Als sich das Opfer weigerte, schlug er zu.

Ein Unbekannter hat einem 20-Jährigen am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der Heidhauser Straße in Essen mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, um ihn zu berauben. Nun sucht die Polizei nach dem Straftäter. Das Opfer blieb unverletzt, berichtete die Behörde am Dienstag.

Zunächst war der 20-Jährige mit einem Freund auf der Heidhauser Straße unterwegs. Nachdem der Bekannte sich verabschiedet hatte, stellte sich ihm plötzlich der Unbekannte in den Weg und forderte Schlüssel sowie Bargeld. Der 20-Jährige kam der Forderung nicht nach, sodass es erst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern kam.

Plötzlich zog der Unbekannte einen Gegenstand heraus und schlug dem Essener damit auf den Kopf. Anschließend flüchtete er ohne Beute in Richtung Velbert. Unmittelbar danach kam zufälligerweise ein Krankenwagen vorbei, der anhielt und die Polizei informierte, nachdem der 20-Jährige auf sich aufmerksam gemachte hatte.

Der unbekannte Tatverdächtige ist zirka 1,75 Meter groß, hat ein südländisches Aussehen und trug eine Kapuze über den Kopf. Um was für einen Gegenstand es sich konkret handelte, steht bislang nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Raub geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden.