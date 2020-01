Essen. Ein polizeibekannter Mann hat seine fünf Kinder in die Türkei verschleppt und droht der in Essen verbliebenen Mutter. Polizei ermittelt.

Essen: Vater verschleppt Kinder in die Türkei und droht

Im Dezember wandte sich die Essenerin Zayeynap K. verzweifelt an die Polizei und erstatte Anzeige gegen ihren Mann. Die 33-jährige berichtete den Beamten, dass ihre fünf Kinder von ihrem Ehemann in die Türkei verschleppt wurden. Die Behörden sprechen in solchen Fällen von „Entziehung“, nicht von Entführung. Für die Mutter ist es ein Martyrium, das schon Jahre zuvor begann.

Der Bild-Zeitung (Bezahlinhalt) berichtete Zayeynap K. jetzt, dass sie schon seit drei schmerzlichen Monaten um ihre drei Jungen (13, 15, 16) und zwei Mädchen (4, 7) bangt. Seit jenem Tag, an dem Ali K. die Kinder mitnahm. Er soll es nicht ertragen haben, dass sie sich nach 16 Jahren Ehe von ihm getrennt habe. Wobei es sich bei der Beziehung der K.s schon lange eher um Gefangenschaft als um Liebe gehandelt habe.

Junge Essenerin wurde in arrangierte Ehe gedrängt

Als Kind sei sie mit ihren Eltern aus der Türkei gekommen, berichtet Zayeynap. Mit 17 Jahren habe sie den elf Jahre älteren Ali K. – einem Verwandten ihrer Mutter – heiraten müssen. Einem Reporter berichtet die verzweifelte Frau, dass sie bis zur Hochzeit einen offenen, westlichen Lebensstil gepflegt habe. Sie habe sich wie ihre Freundinnen geschminkt und auch mal kurze Röcke getragen. Ihr konservativer Mann habe dem jedoch schnell ein Ende bereitet. „Ich durfte nicht mehr ausgehen, musste auf einmal ein Kopftuch tragen, ihm völlig zu Diensten sein. Gehorchte ich nicht, schlug er mich“, berichtet Zayeynap K. der Bild.

Der Zeitung gibt sie auch ein Foto, das Ali K. ihr jüngst gesendet habe. Es zeigt ihre fünf Kinder, die alle jeweils eine Waffe in der Hand halten. Es handelt sich wohl nur um Attrappen, aber die 33-Jährige versetzt das Bild dennoch in Sorge. Sie fragt sich, was Ali K. ihren Kindern beibringt. Die Essener Polizei erfährt erst durch die Medien von diesem Bild. Dabei könne es für die Ermittlungen wichtig sein, erklärt Polizeisprecher Peter Elke im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mann drohte seiner Frau, sie zu töten

Die Sorgen der Essenerin haben eine Geschichte: Nachdem er die Kinder weggebracht habe, habe Ali K. seiner Frau am Telefon mit dem Tod gedroht, falls sie nicht zu ihrer Familie in die Türkei nachreise.

Ali K. ist bereits als Gewalttäter polizeibekannt. 2013 überfuhr er nach einem Streit seine Schwägerin und verletzte sie schwer. Dafür wurde er zu fast drei Jahren Gefängnis verurteilt, die er im Oktober 2017 antrat. Im Mai 2019 wurde K. auf Bewährung entlassen, wie die Essener Polizei bestätigt. Danach sei alles noch viel schlimmer geworden, ehe die verzweifelte Frau und Mutter die Flucht zu ihren Eltern gewagt habe.

Ihre beiden vier- und siebenjährigen Töchter habe sie dorthin mitgenommen. Doch eines Tages holte der Kindesvater die Mädchen heimlich von Kita und Schule ab. Seither sind sie in der Türkei und getrennt von ihrer Mutter. Inzwischen haben die deutschen Behörden die Ermittlungen aufgenommen.