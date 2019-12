Essen. Im Januar sammeln die Essener Entsorgungsbetriebe an zehn Tagen wieder die Tannenbäume ein. Ein Überblick über die Termine in den Stadtteilen.

Essen: Wann die EBE die Weihnachtsbäume abholt

Die Essener Entsorgungsbetriebe beginnen am 6. Januar 2020 mit der Abholung der Weihnachtsbäume. In den folgenden zehn Tagen gibt es wieder einen festen Abholtermin für jedes Haus, teilte die EBE mit.

In ganz Essen fallen geschätzt jedes Jahr rund 90.000 Nadelbäume nach den Feiertagen an. Wer seinen Baum Anfang des neuen Jahres von den Entsorgungsbetrieben abholen lassen möchte, muss ihn am jeweiligen Abholtag um 7 Uhr an die Straße legen. Die Bäume sollten gut sichtbar am Straßenrand abgelegt werden und komplett abgeschmückt sein - ohne Tüte und Baumständer, betont die EBE. Außerdem bitten die Entsorgungsbetriebe darum, dass große Bäume über zwei Meter Höhe entsprechend zersägt werden. Die Stämme dürfen außerdem nur einen Durchmesser von zehn Zentimetern haben. Um den EBE-Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, sei es hilfreich, wenn die Bürger ihre Bäume an gemeinsamen Sammelpunkten ablegen. „Das erleichtert das Einsammeln enorm“, so die EBE.

Letzter Abholtermin erst am 17. Januar

Als erstes sind die Stadtteile Steele, Freisenbruch, Horst, Kray und Leithe am 6. Januar an der Reihe. Am längsten auf die Abholung ihrer Weihnachtsbäume müssen dagegen die Bewohner in den Stadtteilen Südviertel, Ostviertel, Stadtkern und Westviertel warten. Diese fahren die EBE erst am 17. Januar, also fast einen Monat nach Heiligabend, an.

Folgende weitere Termine gibt es:

Dienstag, 7. Januar: Katernberg, Schonnebeck, Frillendorf, Nordviertel

Mittwoch, 8. Januar: Bedingrade, Frintrop, Schönebeck, Dellwig, Gerschede, Borbeck-Mitte, Bochold

Donnerstag, 9. Januar: Holsterhausen, Altendorf, Frohnhausen, Fulerum

Freitag, 10. Januar: Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Karnap, Vogelheim, Bergeborbeck

Montag, 13. Januar: Fischlaken, Heidhausen, Schuir, Werden, Kettwig

Dienstag, 14. Januar: Huttrop, Südostviertel, Bergerhausen, Rellinghausen, Stadtwald

Mittwoch, 15. Januar: Überruhr-Hinsel, Überruhr-Holthausen, Heisingen, Burgaltendorf, Kupferdreh, Byfang

Donnerstag, 16. Januar: Haarzopf, Margarethenhöhe, Bredeney, Rüttenscheid

Wer nicht so lange warten möchte, muss seinen Baum persönlich zu den Recyclinghöfen und -stationen bringen. Dies ist möglich am Recyclinghof Altenessen, Lierfeldstraße 49, Recyclinghof Werden, Laupendahler Landstraße 142-144, an den Grünschnitt-Annahmestellen Schnabelstraße/Jahnstraße/Elisenstraße, Pferdebahnstraße. Die Bäume müssen dann aber jeweils in Stücken von ein Meter Länge zerteilt angeliefert werden.

Alle Termine finden die Bürger auch in der EBE-App und im Online-Abfuhrkalender (http://www.ebe-essen.de/aktuelles/abfuhrkalender/). Außerdem hat die EBE eine Tannenbaum-Hotline geschaltet. Sie ist zwischen dem 2. und 24. Januar 2020 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar unter der Nummer 0201/854-2412.