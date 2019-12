Essen. Mit Machete und Dolch bewaffnet ist ein Mann auf dem Essener Weihnachtsmarkt festgenommen worden. Seine Ausrede glaubte die Polizei nicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen: Polizei nimmt Mann mit Dolch und Machete fest

Mit einer Machete und einem Dolch von jeweils 50 Zentimetern Länge am Gürtel ist ein 59-Jähriger am Dienstagnachmittag über den Essener Weihnachtsmarkt spaziert. Polizei und Justiz reagierten schnell: In einem beschleunigten Verfahren wurde der Mann bereits am Donnerstag verurteilt, wie die Polizei berichtete.

Der Mann sei noch am Dienstag festgenommen worden, die Staatsanwaltschaft machte kurzen Prozess: Der Deutsch-Pole ohne Meldeanschrift wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe verurteilt.

Mit Dolch über den Essener Weihnachtsmarkt: Ordnungsamts-Streife alarmierte die Polizei

Gegen 17.30 Uhr am Dienstag hatte eine Streife des Essener Ordnungsamtes am Flachsmarkt die Polizei alarmiert. Besucher des Essener Weihnachtsmarktes hatten den Ordnungsdienst auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann aufmerksam gemacht. Mit Unterstützung zweier Polizisten, die im Bereich der Innenstadt Streife fuhren, konnte der Mann am Flachsmarkt gestoppt und kontrolliert werden.

An Gürtelhalterungen befestigt, trug er offen sichtbar eine beachtliche Machete und einen ebenso langen Dolch, die er zuvor als Weihnachtsgeschenk erworben haben will. Gegen den 59- Jährigen ohne festen Wohnsitz lagen bereits mehrerer Suchmeldungen der Behörden vor.

Hier finden Sie mehr Informationen zu den Weihnachtsmärkten an Rhein und Ruhr.