Mode kleidet. Aber Mode kann auch ein Bekenntnis sein. Das galt früher einmal für zerrissene Jeans und Lederjacke, das galt für das Palästinensertuch und für die mit Sicherheitsnadeln und Reißverschlüssen verzierten Klamotten der Punks. Wer so etwas trug, wollte Aufmerksamkeit erwecken. Mindestens. Oder eine politische Botschaft transportieren. Widerspruch erwünscht. Denn Provokation funktioniert nur, wenn sich jemand daran reibt. Der Haken: Nicht immer ist die Botschaft so eindeutig, wie sie früher einmal war und es auf den ersten Blick scheint.

„Hallo Ruhrbahn, mich kotzt die Werbung für Faschomode auf euren Bussen an“, schrieb dieser Tage ein Nutzer auf Facebook. Anlass für die Empörung: ein flächendeckender Aufdruck auf dem Heck eines Fahrzeugs der Linie 146: „Code 69“, darunter Werbung für Alpha Industries, Benlee, Lonsdale und andere Mode-Label neben einem martialisch aussehenden Vollbartträger.

Werbung darf nicht gegen Gesetze verstoßen und nicht gegen die guten Sitten

„Code 69“ – dahinter verbirgt sich keine versteckte Botschaft, sondern ein Klamottenladen an der Hachestraße am Hauptbahnhof. Torsten Radberg, Baujahr 1969, hat ihn dort 2006 aufgemacht. Seinen ersten Laden hatte er in Borbeck an der Aktienstraße, Hausnummer 69. Deshalb „Code 69“.

Torsten Radberg betreibt seit 2006 einen Mode-Laden an der Hachestraße. Marken, die in der rechten Szene angesagt sind, würde er nicht verkaufen, betont der 50-Jährige. Foto: Foto: Kerstin Kokoska

Seit 2015 wirbt Torsten Radberg auf Bussen der Ruhrbahn. Dort gebe es klare Regeln, wofür geworben werden darf und wofür nicht, betont Marketing-Chef Nils Hoffmann. Werbebotschaften dürften nicht gegen Gesetze verstoßen und auch nicht gegen die guten Sitten. Werbung für politische oder religiöse Inhalte sei auf Werbeflächen der Ruhrbahn untersagt.

Die Vermarktung hat die Ruhrbahn einer Firma übertragen. Im Zweifel habe die kommunale Verkehrsgesellschaft aber das letzte Wort. Als die Ruhrbahn – damals hieß sie noch Evag – von ihrem Partner auf das Ansinnen von „Code 69“ aufmerksam gemacht worden sei, auf Bussen zu werben, habe man recherchiert, worum es geht, berichtet Hoffmann. Dies auch im Wissen, dass für ein öffentliches Unternehmen andere Maßstäbe gelten als für einen x-beliebigen Krauter. Die Ruhrbahn ist zu Neutralität verpflichtet. Und: „Wir stellen Werbeflächen zur Verfügung, wir machen uns mit den Werbeaussagen aber nicht gemein“, betont Marketing-Chef Hoffmann.

Die Ruhrbahn informierte sich bei der Polizei und beim Staatsschutz

Mit „Code 69“ hatte die Ruhrbahn kein Problem. „Wir haben sogar bei der Polizei und beim Staatsschutz nachgefragt, ob das irgendeine Bedeutung hat. Aber da lag nichts vor“, berichtet Hoffmann. Die Recherchen hätten ergeben, dass einige der von Code 69 vertriebenen Marken in der Hardcore-Musikszene getragen werden. Andere, wie „Lonsdale“, hätten mit der rechten Szene nichts mehr zu tun.

Dort sind andere Mode-Label gefragt: Consdaple, Masterrace oder Nationalist. Deren Hersteller suchen gezielt ihr Publikum. „Wir habe diese Marken nicht und würden sie auch nicht verkaufen“, betont Torsten Radberg. Damals in Borbeck seien auch Leute in seinen Laden gekommen, die hätten andere Erwartungen gehabt. Leute, die gar keinen Hehl aus ihrer rechten Gesinnung gemacht hätten. Die hätten einen Spruch bekommen. „Vor ein paar Jahren kamen auch aufgeregte Mütter mit ihren Kindern zu uns, weil die T-Shirts von Lonsdale wollten“, erzählt Radberg. „Ob die das in der Schule denn tragen dürften?“ Die Aufregung habe sich gelegt.

Essen Werbung bei der Ruhrbahn Die Ruhrbahn hat das Unternehmen Ströer mit der Vermarktung ihrer Werbeflächen betraut. Bis in die 1990er Jahre war die Werbung über die Deutsche Städtereklame in kommunaler Hand. Die Ruhrbahn behält sich die Entscheidung darüber, wer auf ihren Flächen werben darf, aber vor. Pro Jahr nimmt der kommunale Verkehrsbetrieb nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro durch Werbung ein.

In den 1980er und 1990er Jahren stand „Lonsdale“ im Ruf, eine „rechte Marke“ zu sein. Das Unternehmen hat sich gegen dieses Image gewehrt. „Against racism“ – auch das steht auf Lonsdale-Shirts zu lesen. Es mag Rechte geben, die Lonsdale tragen. Aber nicht jeder, der Lonsdale trägt ist zwingend ein Rechter. Auch andere Marken, die Radberg führt, seien nicht gleichzusetzen mit rechts. Yakuza, entworfen in Brandenburg, sei im Osten besonders beliebt. Auf Pegida-Demonstrationen gab es Teilnehmer, die trugen Yakuza. „Aber da gab es auch sicher welche, die trugen Schuhe von Adidas oder Nike“, sagt Radberg.

Ist es so einfach? Radberg verkauft Mode und ein Image. Angesprochen fühlt sich eine bestimmte Musikszene. Aber auch harte und böse Jungs oder solche, die dafür gehalten werden wollen. In der Links-Alternativen-Szene dagegen findet man wohl so schnell niemanden der Yakuza trägt. Ausschließen kann man das aber nicht. Während Rechte heute gerne auch als Hipster daher kommen.

„Ich frage meine Kunden nicht nach ihrer politischen Einstellung“, sagt Torsten Radberg. Und die Ruhrbahn? Sieht keine Veranlassung, ihre Werbestrategie zu überdenken.