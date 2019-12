Essen. Hier gibt es mit etwas Glück noch Karten für das Rudelsingen am 22. Dezember in der Kreuzeskirche.

Essen: Wir verlosen Karten für das Weihnachtslieder-Singen

Es soll ein besinnlicher, aber auch unterhaltsamer und bunter Nachmittag werden. Das traditionelle Rudelsingen unter dem Motto „Lasst uns Weihnachtslieder singen!“ ist eine beliebte Aktion in Essen. Am Sonntag, 22. Dezember, wird es wieder so weit sein. In der Kreuzeskirche wird ein 100-köpfiger Chor auftreten, alle Besucher können ihn stimmgewaltig unterstützen und die schönsten Weihnachtslieder mitsingen. Es gibt zwei Termine: um 14 Uhr und um 16 Uhr. Der zweite Termin ist längst ausverkauft, für den ersten gibt es nur noch Restkarten.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit etwas Glück kostenlos dabei sein und mitsingen. Denn die Funke Mediengruppe unterstützt den Veranstalter, die Stiftung Universitätsmedizin Essen. Wir verlosen Karten. Sowohl für das Vorsingen um 14 Uhr als auch für das reguläre Weihnachtssingen um 16 Uhr.

Bis Sonntag, 15. Dezember, können Sie sich über das Internet an dem Gewinnspiel beteiligen. Der Weg zu der Verlosung führt über www.waz.de/weihnachtssingen

Fernseh-Moderatorin Nina Lindlahr wird durch das etwa 70-minütige Programm in der Kreuzeskirche führen.