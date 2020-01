Nach einem Unfall im Essener Süden musste ein Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Essen. Auf einer Kreuzung im Essener Süden kollidierten zwei Autos. Ein Fahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert werden.

Essen: Zusammenprall zweier Autos fordert Schwerverletzten

Ein Zusammenprall zweier Autos auf der Kreuzung Frankenstraße/Wuppertaler Straße im Essener Süden hat am Mittwochmittag einen Schwerverletzten gefordert.

Wie Feuerwehrsprecher Mike Filzen berichtete, musste ein Fahrer aus seinem Twingo befreit werden, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der zweite Beteiligte am Steuer eines Ford Focus sei vorsichtshalber in eine Klinik gebracht worden.

Nach dem Unfall musste die Wuppertaler Straße in Richtung Kupferdreh vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei ermittelt. (j.m.)