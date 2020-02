Essen. Zusammenprall zweier Autos in Rüttenscheid forderte zwei Schwerverletzte. Beide Fahrer behaupten, „Grün“ gehabt zu haben. Polizei sucht Zeugen.

Essen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall - wer hatte „Grün“?

Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Essen-Rüttenscheid sind am 22. Januar zwei Fahrer schwer verletzt worden. Bis heute ist nicht klar, wer schuld an dem Unfall auf der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Eleonorastraße war. Beide Beteiligten behaupten, bei „Grün“ gefahren zu sein, berichtete die Polizei am Donnerstag. Es werden deshalb Zeugen gesucht.

Klar ist bislang nur: Ein 30 Jahre alte Peugeot-Fahrer fuhr gegen 6.45 Uhr auf der Müller-Breslau-Straße in Fahrtrichtung Bergerhausen. An der Kreuzung fuhr der 30-Jährige nach eigenen Angaben hinter dem anderen Auto bei „Grün“ hinterher. Ein Mazdafahrer war auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung A52 unterwegs. Die Ampel zeigte Grünlicht, woraufhin er die Kreuzung passierte, so der 59-Jährige.

Eine Störung der dortigen Ampel konnten die eingesetzten Beamten an dem Unfallort ausschließen. Da die Unfallbeteiligten also nicht beide „grün“ gehabt haben können, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die konkrete Hinweise zur Ampelschaltung oder zu dem Verkehrsunfall geben können. Insbesondere der Fahrer des Wagens, der sich womöglich vor dem schwarzen Peugeot befand, wird gebeten sich bei dem Verkehrsunfallaufnahmeteam unter der 0201/829-0 zu melden.