Essen. Nach dem gewaltsamen Tod einer 68-Jährigen auf der Margarethenhöhe wurde gegen den Ehemann Haftbefehl erlassen. Sein Motiv gibt Rätsel auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essener (72) sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft

Nach dem Tötungsdelikt an seiner 68 Jahre alten Frau in einer Wohnung auf der Margarethenhöhe in Essen sitzt der tatverdächtige Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Richter hat am Dienstagnachmittag auf Antrag der Essener Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes gegen den 72-Jährigen erlassen.

Wie die Strafverfolgungsbehörde von der Zweigertstraße und die Polizei erklärten, sind die Hintergründe der Tat allerdings nach wie vor unklar. Welche Mordmerkmale sie erfüllt sieht, ließ die Staatsanwaltschaft offen.

Der mutmaßliche Täter hat sich am Montagmorgen der Polizei im Essener Präsidium an der Büscherstraße gestellt und und das Verbrechen gestanden mit den Worten: „Ich habe gerade meine Frau getötet.“ Der Leichnam des Opfers wurde am Nachmittag obduziert. Nach Erkenntnissen der Rechtsmediziner war ein „Erstickungsgeschehen todesursächlich“, wie die Staatsanwaltschaft nach der Untersuchung mitteilen ließ. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Körper der Frau aber auch Stichverletzungen aufgewiesen haben. Die vermutliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. (j.m.)