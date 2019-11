Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essener auf der Expo 2020 in Dubai

Wie die Stadt Essen mitteilte, nutzte die Delegation auch für einen Besuch des neuen deutschen Generalkonsuls in Dubai. Holger Mahnicke ist seit Juli 2019 im Amt. Anschließend stand bei einem Rundgang der Stand der Dinge der Bauarbeiten auf dem Expo 2020 an, an der Landschaftsarchitekt Andreas Kipar mitwirkt. Kipar ist in Essen durch diverse Projekte wie „Neue Wege zum Wasser“ und den Bau des Krupp-Parks wohl bekannt.