Noch sind die Regale nicht eingeräumt, aber die Ladendekoration aus Kunstblumen deutet bereits an, um was es in diesem neuen Geschäft in Essen-Rüttenscheid bald gehen wird: Es handelt sich um Hanfpflanzen, hier wird es Cannabisprodukte zu kaufen geben. Ganz legal, aber trotzdem steht die Geschäftsidee unter besonderer Beobachtung.

Essener Apotheker: „Es gibt einen Hype um Cannabis-Produkte“

Geschäftsführer Mario Sonnenschein berichtet davon, dass bereits jetzt, wenige Tage vor der Eröffnung, Fußgänger vor dem Schaufenster an der Friederikenstraße stoppen und Autofahrer auf die Bremse treten, weil sie ihren Augen kaum trauen. Wer allerdings erwartet, an dieser Adresse Drogen beziehen zu können, wird schnell eines Besseren belehrt: Bei „Mister Cannabis“ wird es Produkte geben, die zwar mit Cannabis-Bestandteilen angereichert sind, dabei aber rauschmittelfrei sein sollen. Erhältlich sind sie ab 18 Jahren.

Cannabis gilt als Trendprodukt. Das sagt Mario Sonnenschein, „solche Läden sind deutschlandweit im Kommen, aber wir sind früh dran“. Und das bestätigen auch Experten wie Rolf-Günther Westhaus, Sprecher der Essener Apotheker: „Es gibt einen Hype um solche Produkte.“

Essen Weitere Anbieter von Cannabis-Produkten Es gibt noch einige weitere Anbieter von legalen Cannabis-Produkten in Essen: den CBD-Shop an der Isenbergstraße beispielsweise oder auch einen Online-Handel mit Sitz in Essen: www.harvpipe.de Mario Sonnenschein von „Mister Cannabis“ plant, nach der Eröffnung an der Essener Friederikenstraße in Bochum und Dortmund weitere Filialen zu eröffnen.

Im Sortiment haben Läden wie „Mister Cannabis“ Kosmetikartikel, Getränke und Spirituosen, Tee, Kekse und Öle. Sogar Hundefutter gibt es. Nach Bob-Marley-Songs riecht die Luft hier allerdings nicht und Mario Sonnenschein trägt auch keine Rastalocken.

Cannabis-Ware fehlt der Stoff mit der berauschenden Wirkung

Der legal angebotenen Cannabis-Ware fehlt THC, also der Stoff, der Cannabis seine berauschende Wirkung verleiht. Hier geht es stattdessen um Artikel mit Cannabidiol, kurz CBD. „Das ist ebenfalls ein Extrakt aus der Hanfpflanze, aber es wirkt beruhigend oder regenerierend, nicht berauschend“, sagt Sonnenschein und zählt auf, dass schon wenige Tropfen bei etlichen gesundheitlichen Beschwerden wie beispielsweise Schlafstörungen Linderung bringen könnten.

Experten wie Apothekersprecher Rolf-Günther Westhaus warnen vor übertriebenen Erwartungen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Experten wie Apothekersprecher Westhaus warnen allerdings vor einer allzu großen Erwartungshaltung: „Es existieren keine Studien oder Nachweise über die Wirksamkeit solcher Produkte. Die Psychosomatik spielt sicherlich eine Rolle.“ Also der feste Glaube an einen Effekt. Für gefährlich hält der Apotheker die Produkte, die nicht mit dem verschreibungspflichtigen medizinischen Cannabis zu verwechseln sind, aber nicht: „Sonst wäre es nicht erlaubt, sie frei zu verkaufen.“

Preise bei „Mister Cannabis“: zwischen 1,50 und 120 Euro

Die Preise bei Mister Cannabis bewegen sich zwischen 1,50 Euro für ein Souvenir-Feuerzeug bis zu 120 Euro für das teuerste Cannabis-Öl. Geschäftsführer Mario Sonnenschein geht davon aus, dass sicherlich auch Junkies und Kiffer auf seinen neuen Laden stoßen werden: „Wir versuchen, den einen oder anderen aus dieser Gruppe von unseren Produkten zu überzeugen. Vielleicht werden sie es schätzen, dass sie zwar Entspannung spüren, aber klar im Kopf bleiben.“

Mario Sonnenschein eröffnet am 29. Februar in Essen-Rüttenscheid seine erste „Mister Cannabis“-Filiale. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ob er selbst ein Cannabis-Experte ist? „Ich habe eine Jugend hinter mir“, sagt der 44-Jährige vieldeutig. Er hat außerdem einen bemerkenswerten Branchenwechsel hinter sich: 21 Jahre lang hat er in dem traditionsreichen Essener Bestattungshaus Sonnenschein gearbeitet. „Nach 3500 Bestattungen hatte ich das Gefühl, dass ich etwas Neues machen muss. Sieben Tage in der Woche mit Beerdigungen zu tun zu haben, geht an die Substanz.“

Die Geschäftsidee stammt aus Hamburg, genauer: aus St. Pauli

Die Niederlassung von „Mister Cannabis“ betreibt er nun als Franchisenehmer. Geboren wurde die Geschäftsidee in Hamburg, auf St. Pauli, wo es vier Filialen gibt und wo sich der Essener fortgebildet hat. Die neue Essener Niederlassung, die am Samstag, 29. Februar, eröffnet, befindet sich an der Friederikenstraße in den Räumen des ehemaligen Pelzhauses Fischer.