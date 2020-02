Essener Firmenlauf: Veranstalter weichen der Fußball-EM aus

Auf Geschwindigkeit kommt es beim Essener Firmenlauf schon Monate vor dem Startschuss an. Nur wer zügig ist, kann dabei sein. So dürfte es wohl auch in diesem Jahr sein. Der Lauf findet am Dienstag, 23. Juni, statt, die begehrten Startplätze werden ab Mittwoch, 5. Februar, vergeben. Es ist wahrscheinlich, dass aus „ab Mittwoch“ wieder ein „ausschließlich am Mittwoch“ wird. Wer sich später anmelden möchte, hat schon verloren.

Essen Kein Nordic Walking möglich Zur Teilnahme am Essener Firmenlauf sind Teams mit einer Größe von mindestens drei Personen berechtigt (Jahrgang 2004 und älter), die bei Firmen, Behörden und Institutionen arbeiten. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Thomas Kufen. Läufer, die voraussichtlich mehr als eine Stunde für die rund fünf Kilometer benötigen, werden frühzeitig aus dem Rennen genommen. Es darf nur gelaufen oder gewalkt werden. Nordic Walker, Inline-Skater oder Rollstuhlfahrer sind aus Sicherheitsgründen nicht startberechtigt.

So war es zumindest im vergangenen Jahr. „Da war der Lauf nach zweieinhalb Stunden ausverkauft. Wir gehen davon aus, dass das Interesse bei den Unternehmen in Essen und Umgebung nicht nachgelassen hat. Deshalb können wir jedem Teamcaptain nur empfehlen, sich schnell anzumelden“, sagt Marc Böhme, Inhaber von Bunert, dem Laufladen in Rüttenscheid, und einer der Organisatoren. Anmeldungen sind an diesem Mittwoch, ab Punkt 12 Uhr, über die Internetseite essener-firmenlauf.de möglich.

Beim 10. Essener Firmenlauf soll es keine Konkurrenz zur Fußball-EM geben

Im zehnten Jahr ihres Bestehens wird es bei der Großveranstaltung einige Änderungen geben. Das fängt mit dem Datum an. Zum ersten Mal weicht der Firmenlauf von seinem Stammtermin am Mittwoch auf den Dienstag aus, um nicht mit der Fußball-Nationalmannschaft zu konkurrieren. Die deutsche Elf bestreitet am Mittwoch, 24. Juni, ihr letztes Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft. „Wir möchten nicht, dass die Läufer in einen Interessenskonflikt geraten“, sagt Christian Hengmith, der bei Bunert für Events zuständig ist.

Das war die Strecke des Essener Firmenlaufs 2019. So soll sie wohl auch 2020 aussehen. Foto: Miriam Fischer / funkegrafik nrw

Neu ist auch der Aufbau des Anmeldeportals. Die Veranstalter haben eine neue Zeitmessung für den Lauf in Auftrag gegeben, „um einen noch besseren und schnelleren Service für die Teilnehmer zu gewährleisten“, wie es in einer Mitteilung heißt. Das habe aber kleine Änderungen schon bei der Anmeldung zur Folge, die den Teamcaptains bereits an diesem Dienstag, 4. Februar, bei einer Vorab-Veranstaltung erklärt werden.

Teamkapitäne treffen sich am 4. Februar im GOP-Varieté

Wer mit einem Team beim Firmenlauf an den Start gehen möchte, kann sich am Dienstag ab 17 Uhr beim Teamcaptains-Meeting im GOP-Varieté, Rottstraße 30, über alles Wichtige informieren lassen und Fragen stellen. Eine Anmeldung zum Captains-Meeting ist online über essener-firmenlauf.de notwendig. Der Bedarf scheint da zu sein. Bis zum Montagmittag hatten Christian Hengmith und das Bunert-Team schon rund 240 Anmeldungen von Teamkapitänen gezählt.

Dritte Änderung im Vergleich zu den Vorjahren: Der Hauptsponsor ist neu. Es ist der Eon-Konzern, der im Zuge der Innogy-Übernahme das Engagement beim Firmenlauf fortführt.

Teilnehmerzahl wird auf 13.000 beschränkt

Einige entscheidende Dinge bleiben aber gleich. Zum Beispiel die Teilnehmerzahl, die wieder auf rund 13.000 begrenzt wird. „Die Veranstaltung soll entspannt bleiben und nicht übervoll werden. Es hat keiner etwas davon, wenn sich die Läufer über die Strecke schieben müssen“, sagt Christian Hengmith. Und auch die Tummelwiese Grugapark, wo sich Teilnehmer und Fans am Ende treffen und wo sich das Ziel befindet, vertrage kaum noch mehr Menschen. Mit den 13.000 Startern gilt der Essener Firmenlauf ohnehin schon als der größte im Ruhrgebiet, auch wenn ihm Dortmund mit knapp über 12.000 Teilnehmern dicht auf den Fersen ist.

Gleich bleibt auch die Strecke. Von der Huyssenallee führt sie durch Rüttenscheid bis zur Tummelwiese. Gut fünf Kilometer ist sie lang. Gestartet wird wieder in drei Wellen, um 18.45 Uhr, um 19.15 Uhr und um 19.45 Uhr. Nach dem Zieleinlauf erwartet die Läufer eine After-Run-Party im Grugapark mit Musik, Infoständen und kulinarischen Angeboten.