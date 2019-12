Essener Forscher: Wie gelingt würdiges Sterben im Pflegeheim

Essen. Der Tod ist in Seniorenheimen allgegenwärtig. Ein Essener Forschungsprojekt befasst sich nun damit, wie ein Sterben in Würde gelingen kann.

Sie machen ihre hochbetagten Bewohner zu Kalender-Motiven oder drehen mit ihnen Filme: In den 13 Seniorenheimen der Contilia Pflege und Betreuung GmbH wird viel getan, um das Leben der mehr als 1000 Bewohner aktiv zu gestalten. In einem dreijährigen Forschungsprojekt befasst sich der Heim-Träger jetzt mit dem Sterben, namentlich damit, wie ein Sterben unter würdigen Bedingungen gelingen kann.

„Hospizliche Begleitung und palliative Versorgung im Pflegeheim“ ist der Titel des Projekts. „Ziel ist es, einen Methodenkoffer zu packen, mit dem jedes Pflegeheim arbeiten kann“, sagt Helga Nottebohm von der Contilia. Dazu sieht man sich jetzt in zwei Seniorenstiften erstmal an, wie die Menschen dort in der letzten Lebensphase betreut werden und welche Angebote aus dem Umfeld dabei einbezogen werden. Mit den Haus Maria Frieden in Gevelsberg und Kloster Emmaus in Essen-Schönebeck habe man bewusst ein ländliches und ein städtisches ausgewählt, weil die Infrastruktur jeweils ganz unterschiedlich sei.

Viele alte Menschen sterben schon kurz nach dem Umzug ins Pflegeheim

Im erwähnten Methodenkoffer sollen auch Handlungsempfehlungen und Angebote landen, die sich bereits bewährt hat. So gebe es in manchen Heimen bereits eine enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten der Bewohner. „Wenn ein Mensch in hohem Alter aus seiner gewohnten Umgebung ins Pflegeheim zieht, kann der vertraute Hausarzt ein wichtiger Ansprechpartner sein“, sagt Helga Nottebohm.

Schließlich sterben viele Bewohner schon kurz nach dem Umzug ins Seniorenheim, weil der erst erfolgt, wenn sie bereits sehr alt und pflegebedürftig sind. Oder weil die alten Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt nicht in die eigene Wohnung zurückkehren können. Auch die Kommunikation zwischen Klinik und Heim lasse sich noch verbessern, glaubt Helga Nottebohm.

Sie möchte am Lebensende gern Bob Dylan hören – aber nicht so laut

Neben medizinischen Aspekten und ärztlicher Betreuung fragt das Forschungsprojekt auch nach der spirituellen und psychosozialen Begleitung. Dazu werden die Bewohner aus den Piloteinrichtungen gefragt, welche Begleitung sie sich am Lebensende wünschen.

Helga Nottebohm, von der Contilia Pflege und Betreuung GmbH in Essen hat sich schon Gedanken gemacht, wie sie an ihrem Lebensende gern begleitet würde. Foto: Contilia / Essen

Das könne sehr individuell sein, sagt Helga Nottebohm, die sich selbst schon Gedanken gemacht hat. „Ich möchte gern Bob Dylan hören – aber nicht so laut.“ Sie fände es auch beruhigend, wenn jemand an ihrem Bett sitzt, einfach da ist; dass ein Ehrenamtlicher ihre Hand hält, möchte sie dagegen nicht. „Berührt werden möchte ich nur von meinen Kindern.“ Doch weil längst nicht jeder solche Wünsche frühzeitig formuliert, wollen die Forscher auch herausfinden, wie man noch besser mit jenen Patienten kommuniziert, denen die Sprache bereits abhanden gekommen ist.

Essen Forschungsprojekt zur Palliativversorgung in Seniorenheimen Träger des Forschungsprojekts „Hospizliche Begleitung und palliative Versorgung im Pflegeheim“ ist die Contilia Pflege und Betreuung GmbH mit Sitz in Essen. Zum erweiterten Trägerkreis gehören die Evangelische Altenwohnheim Essen-Dellwig gGmbH (Seniorenstift Martin Luther), das Evangelische Altenzentrum am Emscherpark e.V. und die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V. (Kurt-Schumacher-Zentrum der Awo Essen). Die Erarbeitung von Methoden, Befragungen und Analysen erfolgt gemeinsam mit der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. (FfG) des Instituts für Gerontologie an der TU Dortmund und dem Essener Forschungsinstitut für Medizinmanagement (EsFoMed). Im 30-köpfigen Beirat sitzen Peter Renzel als Gesundheitsdezernent der Stadt Essen sowie Vertreter aus gesellschaftlich und gesundheitspolitisch relevanten Organisationen wie: Hospiz und Palliativverband-NRW, Alpha NRW, Ärztekammer Nordrhein, Landespflegeausschuss, Referat Palliativversorgung, Kassenärztliche Vereinigung, Referat für Soziale Pflegeversicherung und Stiftung Wohlfahrtspflege.



Freilich seien die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen in einem Pflegeheim nicht so komfortabel wie in einem Hospiz, in dem Menschen mit einer tödlichen Krankheit intensiv betreut werden. Bei dem Forschungsprojekt werde es also auch darum gehen, welche Ressourcen ein Seniorenheim eigentlich für die hospizliche Begleitung und Palliativversorgung bereitstellen kann. Und wie man externe Angebote einbinden kann, um so auch das Pflegepersonal zu entlasten. „Vorlesen kann auch jemand von einem ambulanten Hospizdienst“, sagt Helga Nottebohm.

Handlungsreisende in Sachen würdiges Sterben

Sie ist überzeugt, dass es am Ende des bis Mai 2022 laufenden Projekts neben bewährten Ansätzen auch ganz neue Erkenntnisse geben werde. Mit dem so bestückten Methodenkoffer wolle man zehn Prozent aller Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen besuchen – sozusagen als Handlungsreisende in Sachen würdiges Sterben.