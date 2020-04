Markus Kowalski ist gläubiger Katholik und ein Kümmerer: Drei Jahre lang hat sich der 63-Jährige dafür stark gemacht, dass das steinerne Wegekreuz in Stoppenberg als Wert und Kulturgut erhalten bleibt. Dank seines unermüdlichen Einsatzes erstrahlt die christliche Landmarke, die seit 1896 an der Kreuzung Ernestinenstraße/Helfenbergweg steht, nun in neuem Glanz – eine Firma hat in den vergangenen Wochen das Denkmal komplett gereinigt und ausgebessert.

Wegekreuze sind seit vielen Jahrhunderten Orte des Gebets und der Andacht für die Menschen. Und sie sind auch Wallfahrts- und Prozessionsstation. Auch das Stoppenberger Wegekreuz hatte lange diese Funktion für die Gläubigen der St. Nikolaus Gemeinde, zu der es gehört. Doch gepflegt wurde das steinerne Glaubensbekenntnis schon lange nicht mehr.

Das Kreuz war total zugewuchert, es fehlten Gliedmaßen am Korpus

„Das Kreuz war total verkommen und zugewuchert. Teilweise fehlten Gliedmaßen am Korpus. Drumherum lag Müll, außerdem hatte der Sturm Ela einen Baum gefällt, der dem Kreuz auch noch zugesetzt hatte“, erzählt Markus Kowalski. Zwar hätten Pfadfinder das Kreuz ab und an gestrichen, viel mehr sei aber in den vergangenen Jahren nicht passiert. Woher Kowalski das weiß? Der Essener war bis vor sieben Monaten als Erzieher in der Heimstatt Engelbert tätig und sein Weg zur Arbeit führte ihn regelmäßig an dem Kreuz vorbei. Das fiel ihm immer wieder auf.

Das Wegekreuz steht seit 1896 an der Kreuzung Ernestinenstraße/Helfenbergweg in Stoppenberg. Es gehört zur St. Nikolaus Gemeinde. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Doch sein Aha-Erlebnis hatte er vor drei Jahren: „An meinem 60. Geburtstag war ich mit Freunden in der benachbarten Gaststätte ,Im Kreuz´ und beim Herausgehen fiel mein Blick wie so oft auf das Wegekreuz. Da hatte ich plötzlich die Idee, mir selbst die Restaurierung als Geschenk zu machen.“ Es sei ihm ein großes Bedürfnis, dieses christliche Symbol für die Nachwelt zu erhalten, „da bin ich wahrscheinlich mit meinen Vorstellungen ein Auslaufmodell“.

Viele Stoppenberger loben den Einsatz von Markus Kowalski

Viele Gespräche mit der Gemeinde, der Bezirksvertretung und der Denkmalschutzbehörde folgten in den nächsten drei Jahren. Parallel dazu begann Kowalski, auf eigene Kosten die kleine Grünanlage drumherum zu reinigen und neu zu bepflanzen. „Mitgeholfen haben mir immer wieder die Bewohner aus der Heimstatt“, sagt er.

Sein Engagement, zu dem auch das tägliche Bewässern in den vergangenen zwei heißen Sommern gehörte, blieb nicht unbemerkt: Viele ältere Stoppenberger, so erzählt er, hätten ihn freundlich angesprochen und seinen Einsatz gelobt, während er dort arbeitete. Darunter gab es auch ganz berührende Begegnungen, wie die mit einer älteren Dame, die ihm unaufgefordert Geld für Blumen spendete. Aber auch amüsante: „Tatsächlich hat mal ein Polizeiwagen angehalten und ich wurde gefragt, ob ich am Kreuz Sozialstunden ableisten würde.“

Jetzt fehlen nur noch zwei Sitzbänke, die der SPD-Bundestagsabgeordneter Dirk Heidenblut versprochen hat

Seine Hartnäckigkeit über die lange Zeit hat sich nun gelohnt. Eine Oberhausener Firma hat das Kreuz gereinigt und gestrichen, die fehlenden Gliedmaßen ersetzt und den Betonsockel neu verputzt. „Es ist quasi auferstanden aus Ruinen“, ist Kowalski davon überzeugt, dass ohne seinen Einsatz das Kreuz wahrscheinlich nicht mehr zu retten gewesen wäre. Für die Kosten von 6000 Euro kommt die Gemeinde auf, „allerdings würden wir uns über die eine oder andere Spende sehr freuen“.

Essen Wegzeichen für Wanderer und Pilger Wegekreuze sind als religiöse Kleindenkmäler in der Regel dreiteilig aufgebaut: Sie bestehen aus Sockel, Schaft, Aufsatz. Sie sind seit dem 14. Jahrhundert belegt. Aufgestellt wurden die Wegekreuze und Bilderstöcke stets an öffentlichen Wegen, besonders an Wegkreuzungen und Wallfahrtswegen. Wegkreuze waren in ganz Deutschland verbreitet, seit der Reformationszeit aber vorwiegend nur noch in katholisch verbliebenen Gebieten. Ab dem 17. Jahrhundert setzte eine Welle der Errichtung neuer Wegekreuze ein, bedingt durch größere religiöse Bewegungen und durch barocke Kunstfreudig­keit. Heute stehen viele der Kleindenkmäler unter Denkmalschutz. Oft dienen sie als Wegzeichen für Wanderer und Pilger oder kennzeichnen gefährliche Stellen

Jetzt fehle nur noch ein wichtiges Detail, um den kleinen Platz rund um das Wegekreuz noch attraktiver zu machen: „Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut hat mir bereits im vergangenen Sommer zwei Sitzbänke versprochen. Darauf warte ich seitdem.“