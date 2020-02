Essener Katholiken wehren sich: Vogelheimer Gemeinde lebt

„Die Gemeinde St. Thomas Morus ist nach wie vor lebendig!“ Das sagen sechs Verantwortliche aus der Vogelheimer Kirchengemeinde und wehren sich gegen Stimmen, die behaupten, dass die Gemeinde nach dem Abbruch der St. Thomas Morus Kirche nicht mehr existieren würde.

Natürlich könne man die Trauer über den Verlust des Kirchengebäudes verstehen, aber das sei leider der Lauf der Dinge und man dürfe das Gebäude eben nicht mit der Gemeinde gleichsetzen. Die trifft sich seit 2018 im evangelischen Markushaus, das nun als ökumenisches Zentrum fungiert.

Den neuen Gottesdienstraum hat die Gemeinde positiv angenommen

Das Markushaus werde von den Katholiken sehr gut angenommen und sei inzwischen eine neue Heimat für die Menschen, sagt Pfarrer Peter Kroschewski, der als Pastor der Großpfarrei St. Dionysius für die Gemeinde St. Maria Rosenkranz und St. Thomas Morus zuständig ist. Regelmäßig hält er im Wechsel mit Bergeborbeck die Messen in dem ökumenischen Zentrum ab, „und natürlich haben wir uns alle erst einmal daran gewöhnen müssen, in einem relativ kleinen Raum gemeinsam die Messe zu feiern“.



nzwischen sei der kleine persönliche Rahmen für viele Vogelheimer Katholiken sogar schöner. „Die 40 bis 50 Gottesdienstbesucher, die wir in der Regel haben, haben sich in der großen St. Thomas Morus Kirche verloren“, sagt Pastoralreferent Georg Giegel, „im neuen Raum erleben wir ein ganz anderes Gefühl für Gemeinschaft, man ist sich hier viel näher.“ Dazu trägt auch der Kaffee bei, den man nach der Messe im Raum nebenan trinken würde, „da kommt man miteinander ins Gespräch. Das war in der alten Kirche nicht möglich.“

Das Markushaus an der Forststraße in Essen-Vogelheim ist das neue ökumenische Zentrum im Stadtteil. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Auch sonst werde das Haus intensiv genutzt. „Alle Gruppen wie die Kolpingsfamilie, die Caritas, die Kfd treffen sich weiterhin hier und wir haben inzwischen auch einige ökumenische Veranstaltungen“, sagt Gemeinderatsmitglied Wolfram Spans, „hier wächst auch was zusammen.“ Und nicht nur das: Immer mehr würden den Weg ins Markushaus finden und die Angebote wahrnehmen.

Ein ökumenisches Gemeindefest ist geplant

„Wir hatten im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder einen großen Martinszug, das war für die Vogelheimer wunderbar“, ergänzt Gerd Altenbockum vom Kirchenvorstand. „Und in diesem Sommer planen wir ein großes ökumenisches Gemeindefest.“

Auch deswegen sei die Kritik unberechtigt „und sie wird auch noch von Menschen geäußert, die gar nicht aktiv am Gemeindeleben teilnehmen oder regelmäßig die Gottesdienste besuchen“, ärgert sich Benedikt Ogrodowczyk, Pfarrer der Großpfarrei St. Dionysius, „die können das doch gar nicht beurteilen“.

Essen Alle Gottesdienste sind ökumenisch Seit dem Auszug aus der katholischen. Kirche St. Thomas Morus, am 30. Oktober 2018, werden evangelische und katholische Gottesdienste im Wechsel im Markushaus, Forststraße 17, gefeiert. Der 5. Sonntag im Monat wird ökumenisch durchgeführt. Evangelische Gottesdienste werden am 1. und 3. Sonntag im Monat, katholische am 2. und 4. Sonntag gefeiert. Alle Gottesdienste, die im Markushaus gefeiert werden – außer dem Abendmahl und der Eucharistiefeier – sind per se ökumenisch. Übrigens: Zum gemeinsamen Beisammensitzen im Markushaus lädt das Kirchencafé jeden 1., 3. und 4. Sonntag nach dem Gottesdienst ein.

Drei Ansprechpartner für die Vogelheimer Katholiken

Schließlich gebe es mit dem ehrenamtlichen Diakon Thorsten Schrüllkamp, dem Pastoralreferenten Georg Giegel und dem Pastor Peter Kroschewski sogar gleich drei offizielle Ansprechpartner für die circa 1700 Vogelheimer Katholiken. „Und auch wenn Pfarrer Peter Kroschewski uns im März verlässt, wird die Stelle mit einem Diakon oder Gemeindereferenten besetzt“, sagt Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk, „wir lassen die Vogelheimer nicht alleine, lautet unsere Botschaft.“