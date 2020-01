Essen. Beethovens „Tripelkonzert“ begeistert in der Essener Philharmonie. Van Baerle Trio übernimmt die Soloparts wie eine bestens eingespielte Familie.

Essener Philharmonie: Feierstunde für den Jubilar des Jahres

Zu einer Feierstunde für den Jubilar des Jahres geriet das 5. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker. Denn mit Beethovens „Tripelkonzert“ in seiner unbeschwert-heiteren Stimmung, zwischen den beiden gewichtigen Granden, der Dritten und der Fünften, ging wahrhaftig die Sonne auf.

Das perfekt eingespielte Van Baerle Trio wirkt wie eine Familie

Und das galt vor allem dem Van Baerle Trio, das voller Hingabe, Esprit und Liebe den Part der Sologruppe auf dem Silbertablett servierte und dabei den frühromantischen Geist zum Greifen nahe brachte. Wie eine Familie wirkt dieses perfekt eingespielte, stimmlich ineinander verschränkte Trio: Ehefrau Maria Milstein (Violine) Ehemann Gideon den Herder (Cello) und Schwager Hannes Minnaar, der am Klavier den beiden Streichern den dialogischen Vortritt ließ, freilich ohne Abstriche von Anschlagskultur und reichen Farbvaleurs. Graziös und ziseliert ging die Geigerin auf den in meist hoher Lage quasi singenden Cellisten ein. Glückseligkeit und übermütige Lebensfreude waren die Koordinaten einer Interpretation, die vom Publikum zu Recht bejubelt wurde und in der Licht durchfluteten Zugabe aus dem Klarinetten-Trio seine Abrundung erfuhr.

Dirigent überzeugt mit untrüglichem Gespür fürs richtige Tempo

Der andere Star des Abends war Gastdirigent Daniele Rustioni. Der smarte, drahtige und impulsive Italiener und die Philharmoniker – das war wie eine zweite Familiengeschichte. Man konnte spürbar gut miteinander. Das hoch inspirierte Orchester nahm Akzente, Tempowechsel und Ausdruck minuziös auf, gab die Tragische Ouvertüre von Brahms dank starkem melodischen Streicherrelief in allem expressiven Ernst, um schließlich Schumanns durchkomponierte Sinfonie Nr. 4 in ihrem dramatischen Nerv zu folgen, leidenschaftlich und Detail bewusst zugleich. Rustioni war mit untrüglichem Gespür fürs richtige Tempo zum Glück kein Maestro Prestissimo. Wiedersehen macht Freude!