Essen. Das Brauchtum von Studentenverbindungen mutet von außen seltsam an. Zwei Mitglieder erzählen, was junge Menschen an alten Traditionen fasziniert.

Saufgelage, rechte Ansichten, ewiggestrige junge Männer – die Vorurteile gegenüber Studentenverbindungen sind groß. Aber was steckt dahinter? Die katholische, nichtschlagende Verbindung KDStV Nordmark zu Essen ist eine von zwei Studentenverbindungen in der Stadt. Ihre Mitglieder wehren sich gegen Ressentiments.

Christian Schlautmann öffnet die Tür der Altbau-Villa in Borbeck und führt in einen Raum mit altertümlich anmutender Einrichtung. An der langen Wand hängen Porträtfotos, die ältesten davon Schwarz-Weiß-Bilder aus den 1920er Jahren – die „Ahnengalerie“ der KDStV Nordmark. Nahe dem Fenster stehen drei Fahnen, die größte mit den rot-weiß-schwarzen Farben und dem Symbol der Verbindung darauf.

Verbindung besteht aus aktiven Mitgliedern und „Altherrenschaft“

Schlautmann ist der sogenannte „Senior“ – vergleichbar mit einem Ersten Vorsitzenden – der Aktivitas, des aktiven Teils der Verbindung. Der Aktivitas steht die „Altherrenschaft“ gegenüber, die Mitglieder, die ihre Studienzeit hinter sich gelassen haben und die Verbindung nun finanziell fördern. Schlautmann ist 22 Jahre alt und studiert Water Science an der Uni Duisburg-Essen.

„Ich wusste vorher quasi gar nicht, dass Verbindungen existieren“, erzählt er. Durch einen Freund lernte er das Verbindungsleben kennen. „Den Zusammenhalt, der dort herrschte, hatte ich vorher noch nie erlebt“, sagt er. Und so trat er selbst auch in eine Verbindung ein. Anders verhält es sich bei Philipp Seubert. Der 27-Jährige BWL-Student ist zurzeit der „Fuchsmajor“ der KDStV Nordmark.

Pescheke, Cerevis und Schläger gehören zur traditionellen Uniform der Studentenverbindung. Mit dem Schläger wird aber nicht gefochten, sondern nur auf den Tisch geschlagen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Frauen dürfen zu Besuch kommen, aber keine Mitglieder werden

Das bedeutet, er kümmert sich um den Neuen der Verbindung, die man „Füchse“ nennt. Seuberts Vater ist ein „alter Herr“ und führte seinen Sohn schon früh ins Verbindungsleben ein. Die Kinder ehemaliger Aktiver sind immer noch eine wichtige „Nachwuchsquelle“ für Studentenverbindungen.

Zu den Regeln der Verbindung gehört: Frauen sind nur als Gäste gerngesehen, Mitglied werden dürfen sie nicht. „Es ist ehrlicherweise aber auch nicht so, dass die Frauen vor der Verbindung Schlange stehen und unbedingt beitreten wollen“, sagt Seubert.

Veranstaltungen haben einen traditionell festgelegten Rahmen

Auch ansonsten ist vieles im Verbindungsleben traditionell. Der sogenannte Kommers – ein abendlicher Umtrunk in feierlichem Rahmen –, hat ein striktes Reglement. Die Leiter der Veranstaltung tragen Pekesche, eine traditionellen Uniformjacke, Cerevis, eine kleine, kreisförmige Kopfbedeckung und den Schläger, eine Hiebwaffe. Mit einem Hieb des Schlägers werden Ankündigungen gemacht. Eigens dafür gibt es hölzerne Schlagbretter – damit der Tisch nicht kaputtgeht. Gesungen werden alte Studentenlieder wie „Die Gedanken sind frei“.

Als katholische Verbindung geht die KDStV Nordmark außerdem regelmäßig mit traditioneller Kleidung und Fahne zur Messe – Chargieren nennt sich das, wenn eine Verbindung zu Repräsentationszwecken feierlich auftritt. Manchen mutet ein solcher Auftritt seltsam an: Wenn sie in der Stadt unterwegs seien, schauten die Leute stets ein wenig komisch, erzählen die beiden Verbindungsmitglieder.

Mit Kopfcouleur, der traditionellen Mütze, und Schärpe in den Farben der Verbindung zeigt Christian Schlautmann das „Schlagbrett“. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Die Uniform ist keine Verkleidung wie an Karneval“

„Klar, es gibt eine gewisse Förmlichkeit und an vielen Ritualen hat sich seit 150 Jahren nichts geändert“, räumt Seubert ein. Aber genau dass sei es, was ihnen gefalle: Die Tradition. „Die Uniform ist keine Verkleidung wie an Karneval“, sagt Schlautmann. „Sie symbolisiert die Werte, für die wir stehen.“

Die Vorurteile gegen Verbindungen kennen Schlautmann und Seubert nur zu gut – und können sie nicht nachvollziehen. Die meisten Leute wüssten überhaupt nicht, was in Verbindungen passiere, beklagen die beiden. „Unsere Veranstaltungen sind öffentlich, hier kann jeder hinkommen und sich selbst ein Bild machen. Aber diese Mühe machen sich diese wenigsten“, so Seubert.

Verbindungsmitglieder sehen sich Pöbeleien von Linksradikalen ausgesetzt

Stattdessen stießen sie besonders in bestimmten Kreisen auf Ablehnung. „Wenn man mit der Mütze durch die Stadt geht, wird man von Linksradikalen angepöbelt“, erzählt Schlautmann. Dabei seien sei keineswegs rechts, sondern überparteilich. Jene Linksradikalen würden außerdem alle Verbindungen über einen Kamm scheren.

„Wir haben zum Beispiel keinerlei Beziehungen zu schlagenden Verbindungen“, sagt Schlautmann – wenngleich er diese nicht kritisieren möchte: „Für mich käme das nicht in Frage, ich bin aber ein toleranter Mensch und denke, jeder soll tun, was er für richtig hält.“

„Hier trinkt jeder nur so viel, wie er es sonst auch tun würde“

Und wie sieht es nun mit dem großen Mythos des ungezügelten Alkoholkonsum aus? „Ich glaube, Studenten haben generell viel Zeit zum Feiern und Alkohol trinken“, sagt Schlautmann lachend. „Aber hier trinkt jeder nur so viel, wie er es sonst auch tun würde.“ Wer zu tief ins Glas geschaut habe, werde als „bierkrank“ ins Bett geschickt und nicht zum Weitertrinken animiert.