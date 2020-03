Gutes für Bedürftige zu tun, liegt ihr sehr am Herzen. Jessica Dorndorf hat ein neues „Baby“: An der Krayer Straße 49 in Steele versorgt sie Bedürftige oder in Not geratene Menschen mit haltbaren Lebensmitteln. Fußläufig nur ein paar Minuten vom S-Bahnhof Steele entfernt, gibt sie gespendete Nudelpackungen, Eintöpfe oder Gemüse in Dosen, Tütensuppen, Kaffee, Tee oder Kartoffelpüree-Pulver weiter. „Wir reagieren damit auf die gestiegene Nachfrage“, erläutert die Gründerin der lokalen Wohltätigkeitsorganisation „Jessica Dorndorf hilft“.

Essen Das Ladenlokal und die Kleiderkammer Im Ladenlokal an der Krayer Straße 49 nimmt „Jessica Dorndorf hilft“ Sachspenden an. Sie werden gegen Nachweis an bedürftige Mitbürger abgegeben. An der Krayer Straße 247 befindet sich die Kleiderkammer der Wohltätigkeitsorganisation. Auch sie nimmt Spenden an und ist montags bis freitags geöffnet, von 8 Uhr bis 18 Uhr. Neuerdings steht sie Bedürftigen auch samstags offen. Kontakt: Jessica Dorndorf, 63498906.

Etwa 100 bedürftige Menschen aus Kray und umliegenden Stadtteilen zählt Katja Fischer, die sich um die Buchhaltung kümmert, in ihrer Kartei. Flüchtlinge, Rentner, alleinerziehende Mütter - Not gebe es überall, weiß die ehrenamtliche Helferin. Längst kann Jessica Dorndorf den stetig wachsenden Aufgabenberg nicht mehr allein bewältigen. „Ich habe sehr viele fleißige Helfer und Helferinnen um mich versammelt, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen“, erklärt die 30-Jährige bei der Vorstellung des neuen Standortes. Wer das kleine Ladenlokal betritt, kommt zunächst am Regal mit den Graburnen vorbei. Denn neben der Initiative kümmert sie sich um das 1912 gegründete Bestattungsinstitut, das sie mit ihrem Mann Daniel führt.

Im Keller des Bestattungsinstitutes ist die Kleiderkammer

Haltbare Lebensmittel, die gespendet werden, gibt es im Ladenlokal von „Jessica Dorndorf hilft“: Hier die Gründerin Jessica Dorndorf mit Installateur Marcel Scharfenort. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Im Keller des Hauptgeschäftes an der Krayer Straße 247 hat sie vor rund acht Jahren eine Kleiderkammer eingerichtet. „Viele Essener sind bereit, für Bedürftige zu spenden“, unterstreicht Nicole Boden. So sei das neue Lebensmittelangebot eine weitere Möglichkeit für alle jene, die sich im näheren Umkreis sozial engagieren möchten. Auch sie packt gern tatkräftig zu, wenn wieder einmal schnelle Hilfe gefragt ist. „Jeder hat Dinge im Haus, die er nicht mehr benötigt und gern abgeben möchte.“ Sie sei „gut vernetzt im Freundes- und Bekanntenkreis“, fügt sie hinzu.

Das ist praktisch, denn in Notfällen startet Jessica Dorndorf Aufrufe über die sozialen Netzwerke. So suchte und verteilte die lokale Wohltäterin über Facebook schon etliche Möbel und Kleider, aber spendete auch Weihnachtsbäume. Wer einen Sozialhilfebescheid per WhatsApp schickte, bekam eine Gratistanne – obendrein auf Wunsch nach Hause geliefert vom Autohaus Boden.

Unbürokratisch kann jeder Mitbürger Hilfe erhalten

„Zu Ostern planen wir wieder eine große Schokohasen-Aktion“, verspricht Ricarda Stauder. Sie engagiert sich seit rund drei Jahren auch in diesem Wohltätigkeitskreis. „Wir sind gern behilflich, die vielen Ideen von Jessica Dorndorf umzusetzen“, erklärt sie stellvertretend für alle Ehrenamtlichen. In diesem Jahr ist Ricarda Stauder von der Privatbrauerei die Botschafterin der Krayer Wohltätigkeitsorganisation. „Bürgerliches Engagement ist heute wichtiger denn je“, unterstreicht die Ehefrau von Thomas Stauder

Das Büro an der Krayer Straße 49 ist täglich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr besetzt, so dass hier - ebenso wie in Kray - schnell und unbürokratisch jeder Mitbürger Hilfe erhalten kann. Benötigt und immer gern angenommen werden haltbare Lebensmittel. „Bitte keine frischen Sachen bringen. Wir haben keine Möglichkeit, sie hier zu lagern“, bitten die Initiatoren. Aber auch Geschirr, Töpfe und weitere Haushaltswaren können über die Organisation an Bedürftige weitergegeben werden.

Aussortierte Schuhe, Spiele, Kinderwagen, Tornister, Elektrogeräte

Wer sich nicht sicher ist, ob etwas gebraucht wird, kann anrufen und nachfragen. „Der Name ist Programm“, betont Johannes Tünneßen, zweiter Geschäftsführer von „Jessica Dorndorf hilft“. Auch aussortierte Schuhe, Spiele, Kinderwagen, Tornister, Elektrogeräte und Möbel haben über die Krayerin schon in Not geratene Menschen glücklich gemacht.

Eines ist den Helfern besonders wichtig: Sie wollen keine Konkurrenz zur Essener Tafel sein. „Das könnten wir auch gar nicht leisten“, sagt Web-Designerin Claudia Roedder, die ehrenamtlich die Homepage mitbetreut. Wer Hilfe braucht, besucht das Büro und bringt am besten gleich einen entsprechenden Nachweis mit. So will man steuern, dass die Spenden in die richtigen Hände kommen. Und wenn sie nicht nur kurzfristig, sondern auf längere Sicht Unterstützung leisten können, sind die Ehrenamtlichen noch zufriedener.

Benötigt werden noch Nähmaschinen

„Wir versuchen, den Menschen Tipps zu geben, wo und wie sie Arbeit oder finanzielle Hilfeleistungen finden“, sagt Nicole Boden. Und Jessica Dorndorf verfolgt schon die nächste Idee: Im April, wenn ihre neue „Food-Station“ aus dem Ladenlokal in den Hof gezogen ist, will sie einen kostenlosen Nähkurs anbieten. Klapptische hat sie schon besorgt. „Aber zwei bis drei Nähmaschinen“ würden noch benötigt. Auch Stoffe können für dieses Sozialprojekt gespendet werden.