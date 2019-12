Essener Weihnachtsmarkt: Finnland-Honig ist schönster Stand

Wände in rustikaler Holzoptik, Felle und Elchfiguren: So sieht der schönste Stand auf dem Essener Weihnachtsmarkt aus. Knapp 200 Leser haben sich an unserem Online-Gewinnspiel zur Wahl der schönsten Weihnachtsbude beteiligt. Gewonnen hat der Stand „Arktischer Honig Finnland“ auf dem Kennedyplatz, der über 20 spezielle finnische Honigsorten aus Finnland anbietet.

Hinter dem Stand steht das finnische Familienunternehmen Lappi Hunaja, das in Finnland schon den Auszeichnung „Imker des Jahres“ bekommen hat und auf die Honigproduktion in den nördlichsten Teilen des Landes spezialisiert ist. Die individuelle Flora und das besondere Mikroklima der arktischen Landschaften sollen den Honig laut Hersteller zu etwas ganz Besonderem machen.

Das finnische Produzent verkauft seinen Honig außerhalb der Heimat nur in Deutschland

„In Finnland gibt es viele Pflanzen, die in Deutschland gar nicht wachsen. Das schmeckt man beim Honig“, erklärt Verkäuferin Sara Kuvaja, die selbst aus Finnland kommt und seit zwei Jahren immer zur Weihnachtszeit auf deutschen Weihnachtsmärkten arbeitet. Verkauft wird der Honig übrigens außer in Finnland nur in Deutschland: „Die Deutschen mögen einfach gerne Honig“, lacht Kuvaja.

Der Verkaufsschlager auf dem Weihnachtsmarkt ist der Klassiker „Arktischer Honig“, der aus Bienenstöcken in Lappland und Ostfinnland gewonnen wird und besonders süß und flüssig ist. Außerdem erwarten Weihnachtsmarktbesucher Sorten mit klangvollen Namen wie „Nordischer Sommer“, „Frühlingshauch“ oder „Goldener Herbst“.

Außergewöhnliche Kreationen mit Pfefferminzöl, Mokka, Ingwer, Cognac oder Vanille

Wer etwas Außergewöhnlicheres probieren will, kann sich an Honig mit zugesetztem Pfefferminzöl, Mokka, Ingwer, Cognac oder Vanillearoma versuchen. Darüber hinaus gibt es mit Honig verfeinerte Senfsorten. Die Standard-Honiggläser enthalten 115 Gramm, die günstigste Sorte liegt bei sechs Euro. Für 25 Euro gibt es einen besonders exklusiven, nur in diesem Jahr produzierten Honig aus dem nördlichsten Bienenstock der Welt in der lappischen Wildnis.

Den zweiten Platz bei der Leserwahl machte der Stand „Mädchenkram“, ebenfalls auf dem Kennedyplatz. Dort gibt es Nützliches und Dekoratives in Pastelltönen: Geschenkartikel, Coffee-to-go-Becher, Frühstücksbrettchen, Notizblöcke. Die Bronzemedaille vergaben die Leser an den Stand „Silberrausch“ auf dem Willy-Brandt-Platz, der handgearbeiteten Silberschmuck mit Edelsteinen und Süßwasserzuchtperlen verkauft.

Gewinner wurden bereits benachrichtigt und können ihre Gutschein-Tüten abholen

Beim Gewinnspiel haben die drei Internet-Nutzer Inge Pietschmann (Altenessen), Edith Müller (Bergerhausen), Brigitte Schäfer (Kupferdreh) und Gerd Nischik (Rüttenscheid) gewonnen. Alle Gewinner wurden bereits von uns benachrichtigt und können sich noch bis zum 23. Dezember ihren Gewinn am Glühweinstand „Im Feuerwald“ auf dem Kardinal-Hengsbach-Platz abholen: Für sie gibt eine vollgepackte Gutschein-Tüte für die Stände und Fahrgeschäfte des Weihnachtsmarktes.