Essener wird geschlagen, dann verhaftet ihn die Polizei

Essen. Zuerst schlägt ein Unbekannter einem Essener die Nase blutig, dann wird das Opfer von der Polizei festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Vor einem großen Discounter im Essener Hauptbahnhof kam es am Samstag (20. Juni) gegen 10 Uhr zu einer Körperverletzung. Vor dem Geschäft soll das Opfer, ein 48-jähriger Essener, durch einen Unbekannten grundlos in das Gesicht geschlagen worden sein. Hierdurch erlitt der Mann eine blutige Nase, wie die Bundespolizei berichtet.

Der Angreifer soll anschließend geflüchtet sein. Eine Überprüfung des 48-Jährigen ergab zum einen, dass er mit mehr als 60 Einträgen polizeibekannt war. Zum anderen, dass ein Haftbefehl des Essener Amtsgerichts gegen ihn vorlag.

Der 48-jährige Essener gilt mit mehr als 60 Einträgen als polizeibekannt

Dieses hatte ihn im Dezember 2019 wegen Betrugs in 17 Fällen (dabei in sieben Fällen in Tateinheit mit gewerbsmäßiger Urkundenfälschung) sowie wegen Beförderungserschleichung in 10 Fällen und Diebstahls in 13 Fällen, zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und drei Monaten verurteilt.

Daraufhin wurde er zur Wache gebracht. Eine Nahbereichsfahndung nach seinem Angreifer verlief aufgrund einer fehlenden Personenbeschreibung erfolglos.

Bundespolizisten lieferten den 48-Jährigen später in die Essener Justizvollzugsanstalt ein.