Essens 5000 i-Dötze sollen bald sicher zur Schule kommen

Sie präsentierten am Mittwoch die neuen Mediensets "Sicher zur Schule" vor dem Polizeipräsidium Essen (v.l.): Simone Raskob für den Verwaltungsvorstand der Stadt Essen, Polizeipräsident Frank Richter, Polizeihauptkommissar Martin Waltering, Petra Kox von "innogy" und Verkehrswachtsvorsitzender Karl-Heinz Webels.

Essen. Für die Schulanfänger in Essen hat die Verkehrswacht die Mediensets "Sicher zu Schule" angeschafft. Eltern sollen sie in den Kitas abholen.

Der Verkehrswacht Essen e.V. ist es auch in diesem Jahr gelungen, für alle angehenden rund 5000 i-Dötze die Mediensets "Sicher zur Schule" der Deutschen Verkehrswacht anzuschaffen - wenn auch unter verschärften Corona-Bedingungen.

Die Broschüren für mehr Verkehrserziehung, die sich an Kinder und Eltern richten, wurden im Vorfeld an die rund 250 Kitas in Essen verteilt. Die Verkehrswacht bittet nun darum, dass die Eltern von den Einrichtungen animiert werden, von dem Angebot Gebrauch zu machen und die Mediensets abzuholen, die einmal mehr dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Essen und "innogy" angeschafft werden konnten.

188 Kinder verunglückten im vergangenen Jahr auf Essens Straßen

Damit die Zahl der Schulwegunfälle wieder sinkt, wird die Aktion der Verkehrswacht, die seit nunmehr sieben Jahren läuft, durch präventive Arbeit in den Einrichtungen und der Polizei begleitet.

Von den 2202 Verletzten des vergangenen Jahres auf Essens Straßen, deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr insgesamt fast konstant blieb, waren 188 Kinder. Bei den jüngsten Verkehrsteilnehmern unter den Verunglückten registrierte die Polizei binnen eines Jahres eine Zunahme um 9,3 Prozent.