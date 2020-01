Essen. Weil es in der SPD-Zuwanderungsdebatte nur Gut und Böse gibt, war Endruschats Abgang folgerichtig, meint NRZ-Redakteur Wolfgang Kintscher.

Essens SPD und ihr Vize: Der letzte Akt im Politdrama

Nun ist es also passiert. Und fast möchte man augenrollend sagen: Na endlich. Karlheinz Endruschat tritt aus der Essener SPD aus und reitet, begleitet von ebenso misstrauischen wie erleichterten Blicken der sozialdemokratischen Kutschaty-Gang in den Sonnenuntergang. Das letzte Kapitel des Altenessener SPD-Dramas, es endet, wie erfahrene Western-Beobachter das schon lange vermutet haben.

Denn nicht wahr: In einem Landstrich tief im Westen, wo es in der Zuwanderungs-Debatte scheinbar nur das eine Gute gibt, auf der anderen Seite das abgrundtief Böse und nicht wirklich etwas Akzeptables dazwischen, da lag die simple Erkenntnis nahe, dass die örtliche Genossenschar am Ende womöglich zu klein sei für sie beide. – Hier den massiven Kritiker der eigenen Zuwanderungspolitik, der einen ganzen Stadtbezirk kippen sieht. Und dort den unerschütterlich optimistischen Genossen, der die Migrations-Probleme vor allem als Probleme einer falschen Wahrnehmung empfindet.

Tatsächlich stand Endruschat in dieser SPD auf verlorenem Posten

Es kann dahinstehen, wer von beiden mit seiner Haltung näher an der Wirklichkeit liegt – und an der Meinung der 3500 Mitglieder zählenden Parteibasis: Kutschaty mit dem Gros der SPD-Spitze und -Mandatsträger oder Endruschat mit seinen Getreuen. Zwar hat ja SPD-Gründervater Ferdinand Lassalle Recht, wenn er „in dem Aussprechen dessen, was ist“ den Ausgangspunkt jeglicher Politik sieht. Und im „Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist“ den Kern politischer Kleingeisterei.

Aber wahr ist eben auch: Irgendwann müssen all die Versuche des guten Zuredens, der parteiinternen Debatte oder der in sozialen Netzwerken strittig geführten Diskussionen in eine gemeinsame Position münden. Schließlich lassen einem die Bürger vor allem in Wahlkämpfen das thematisch unverbindliche Hin- und Herlavieren nicht durchgehen.

Bei der Gretchenfrage „Wir hält es Essens SPD mit der Zuwanderung?“ war Endruschat aber augenscheinlich ein Vertreter der Minderheit. Als langjähriger Bewährungshelfer mit einer geduldigen Grundhaltung gesegnet, erkannte er nicht zuletzt nach seiner gescheiterten Rats-Nominierung, dass er trotz mancher treuer Wegbegleiter mit seiner Position letztlich auf verlorenem Posten stand.

Leute wie Endruschat nicht einzubinden – Volkspartei bleibt man so nicht

Für ihn ging es am Ende also darum, die argumentative Zwangsbeglückung zu ertragen und seine abweichende Haltung für sich zu behalten, statt den Mund aufzumachen. Endruschat wollte weder das eine noch das andere, und so ist sein Austritt jetzt nur folgerichtig.

Die SPD muss sich fragen lassen, ob es nicht mindestens ein taktischer Fehler war, den Quertreiber nicht eingebunden zu haben. Volkspartei bleibt man so sicher nicht. Und Endruschat? Aus der SPD „treibt mich keiner raus“ hatte er vor zwei Jahren formuliert: „Sollte ich die Partei jemals verlassen, wechsle ich sicher nicht zu einer anderen.“

So kann man sich irren.