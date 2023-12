In Essen hat es am Samstagabend eine Explosion gegeben.

Unglück Explosion in Essen: Bewohner vermisst - Frau in Lebensgefahr

Essen In einem Mehrfamilienhaus in Essen hat sich eine Explosion ereignet. Die Ursache ist unklar. Menschen könnten sich in den Trümmern befinden.

In einem Mehrfamilienhaus im Essener Stadtteil Steele hat sich am Samstagabend (9. Dezember) eine schwere Explosion ereignet. Der Notruf ging um 22.14 Uhr bei der Leitstelle ein. Eine schwer verletzte Frau schwebt in Lebensgefahr. Zudem gelte eine Person offiziell als vermisst, dabei handele es sich um den Bewohner der Wohnung, die explodiert war. Außerdem sei weiterhin nicht auszuschließen, dass sich im Haus noch Menschen befinden, die möglicherweise unter den Trümmern verschüttet sind, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Polizei seien in dem Haus fünf Bewohner gemeldet.

Die Explosion ereignete sich um kurz nach 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Augenzeugen sprechen von dramatischen Szenen, die sich an der Unglücksstelle an der Westfalenstraße 297 abspielten. Eine Frau, so Feuerwehrsprecher Christian Schmücker, sei vermutlich aus dem ersten Obergeschoss aus dem Fenster gesprungen. Dabei habe sie sich schwer verletzt. Sie sei mit schweren Brandverletzungen in eine Bochumer Spezialklinik, in das so genannte Verbrennungszentrum, gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr.

Zwei weitere Anwohnende wurden leicht verletzt und nach einer Behandlung in Essener Kliniken transportiert. In einer spontan eingerichteten Verletzten-Sammelstelle wurden drei weitere Personen betreut. Diese konnten unverletzt vor Ort bleiben.

Ursache der Explosion in Essen-Steele derzeit unklar

Die Detonation soll einen ohrenbetäubenden Lärm verursacht haben. Eine Streifenwagenbesatzung, die sich auf dem Steeler Weihnachtsmarkt aufhielt, eilte sofort zur Unglücksstelle. „Als die Beamten eintrafen, sahen sie ein Flammenmeer“, so der Sprecher.

Trümmerteile und Glassplitter liegen vor dem Essener Wohnhaus auf dem Gehweg. Foto: Markus Gayk / dpa

Fenster, Rollläden und die Haustür seien aus den Verankerungen gerissen und zum Teil auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert worden. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers sind zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch eine Person in dem Unglückshaus befindet. Ein bewegender Moment: Ein Hund konnte rechtzeitig gerettet werden.

Die Druckwelle war so heftig, dass auch das benachbarte Haus (Westfalenstraße 299) für unbewohnbar erklärt wurde. Allerdings durften die Bewohner dieses Haus betreten, um dringend benötigte Sachen herauszuholen. Eine Mauer zwischen den beiden Häusern Nr. 297 und 299 ist zerstört worden.

Nach Explosion in Essen-Steele: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar. Das Haus sei nicht an das Gasnetz der Essener Stadtwerke angeschlossen. Allerdings befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes ein Gastank. Diesen konnte die Feuerwehr am Abend des Unglücks nicht genau untersuchen, da sich hinter dem Gebäude ein bewachsener Steilhang befindet.

Die Essener Feuerwehr warnt die Bevölkerung im Stadtteil. Es könne zu starken Beeinträchtigungen kommen. In der gegen Mitternacht auf Facebook verbreiteten Warnung heißt es: „Bitte meiden Sie den Bereich der Westfalenstraße großräumig und halten Sie in der unmittelbaren Umgebung Fenster und Türen geschlossen.“

Die Feuerwehr im Großeinsatz an der Westfalenstraße in Essen-Steele. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unglücksstelle eintrafen, habe das Haus schon in Vollbrand gestanden. Die Freiwillige Feuerwehr Steele war zuerst vor Ort und unterstützte die Kollegen der Berufsfeuerwehr. Flammen schlugen aus allen Fenstern, hieß es. Sofort sei ein Löschangriff eingeleitet worden. Das dreigeschossige Wohngebäude, ein Altbau mit Holzdecken, ist einsturzgefährdet, im Gebäudeinneren seien tragende Wände eingestürzt.

„Unsere Einsatzkräfte können das Gebäude nicht betreten, deshalb ist es schwierig, zu den Glutnestern vorzudringen“, fügt der Sprecher hinzu. „Es gibt ein massives Trümmerfeld auf der Straße.“ Zwei Löschzüge sind im Einsatz. Auch die Essener Polizei sowie Rettungskräfte sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Westfalenstraße ist zwischen Joseph-Boismard-Weg und Grendplatz voll gesperrt.

Explosion in Essen-Steele: Einsatz dauert auch am Sonntag an

Um an die Glutnester in dem Gebäude zu gelangen, versuchen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Zimmerdecken mithilfe von langen Einreißhaken von außen zu öffnen. Feuerwehrsprecher Christian Schmücker spricht von einem der intensivsten Feuerwehreinsätze der vergangenen beiden Jahre. Vier Stunden nach der Explosion drang immer noch Rauch aus dem Gebäude. Die Westfalenstraße ist voller Schläuche, Schaum, Scherben und Feuerwehrwagen.

Da die bauliche Struktur des Hauses in der Westfalenstraße massiv zerstört wurde, könne die Feuerwehr das Gebäude noch nicht betreten. Der Brand konnte demnach nur von außen bekämpft werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Sonntagmorgen noch an. Es qualme immer mal wieder auf und auch die Zwischendecken glimmen vor sich hin, sagte der Sprecher.

Eine Frau ist offenbar aus Verzweiflung aus dem ersten Obergeschoss auf die Straße gesprungen. Sie ist mit schweren Brandverletzungen in eine Bochumer Spezialklinik gebracht worden und schwebt in Lebensgefahr. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Das Unglückshaus befindet sich auf der Westfalenstraße nahe der Sportsbar 300, der Stammkneipe der Steeler Jungs. Nicht weit davon entfernt ist der Steeler Weihnachtsmarkt. Dort schloss die letzte Glühweinstube am Samstag um 22 Uhr, also kurz vor der Explosion. (mit dpa)

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

