Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr Essen rückt zu zehn Zimmerbränden aus

Der Einsatzschwerpunkt der Essener Feuerwehr lag in der Silvesternacht im Brandschutz und im Rettungsdienst zeitlich gesehen zwischen 22 und ca. 3 Uhr. Während der Silvesterschicht wurden von der Berufsfeuerwehr und den Hilfsorganisationen zehn zusätzliche Rettungswagen eingesetzt.

Im Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung fuhren Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr 97 Einsätze (Vorjahr 66). Bei den meisten Einsätzen (65) handelte es sich um Brände von Papier- und Abfallcontainern, die laut Feuerwehr durch den Missbrauch von Feuerwerkskörpern oder Brandstiftung in Brand gerieten (Vorjahr: 53).

Darüber hinaus wurden die Einsatzkräfte zu zehn Zimmerbränden alarmiert. In einem Fall startete das Feuer auf einem Balkon einer Wohnung an der Geschwister-Scholl-Straße in Horst. Es breitete sich durch eine geborstene Scheibe in die Wohnung aus. Hinzu kamen für die Feuerwehr Einsätze wegen drei brennender Pkw und 15 kleinerer Brände etwa an Büschen.