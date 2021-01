Die Feuerwehr Essen hat einen Brand in einem Ladenlokal in Horst gelöscht.

Brand Feuerwehr löscht Brand in leerstehendem Ladenlokal in Essen

Essen. Am Baumertweg in Horst brannte es in einem 20 Meter langen Gebäude mit mehreren Geschäftsräumen. Die Ursache ist unbekannt. Die Kripo ermittelt.

Ein Feuer in einem leerstehenden Ladenlokal in Essen-Horst hat in der Nacht zum Mittwoch für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Kurz nach Mitternacht alarmierten Anrufer die Leitstelle und berichteten von einer Rauchentwicklung aus einem Kiosk am Baumertweg. Die zuerst eintreffenden Kräfte stellten eine starke Verrauchung in einem 20 Meter langen Gebäude fest. Dort befinden sich zahlreiche Ladenlokale. Sofort alarmierte der Einheitsführer weitere Kräfte nach.

Der Brand konzentrierte sich jedoch auf ungenutzte Räume und konnte von einem Trupp mit einem Strahlrohr unter Atemschutz gelöscht werden. Zur Kontrolle des Gebäudes setzte die Feuerwehr zwei weitere Trupps unter Atemschutz ein. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Immobilie mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Verletzt wurde niemand.

Die Berufsfeuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen und der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg für etwa zwei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unbekannt. Die Kripo ermittelt.

