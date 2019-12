Diese Info-Stelen auf dem Willy-Brandt-Platz erscheinen wie ein netter Service der Stadt Essen. Zunächst. Denn die Tafel informieren Besucher über die Geschichte der Ruhrmetropole. Philipp Harms wollte mit seinen Fotos zeigen, dass es sich dabei nicht um eine nette Geste handelte. Vorher versammelte sich hier die lokale Trinker-Szene. Jetzt finden sie hier keinen Platz mehr. „Dadurch ist es ein Ort für Touristen geworden“, sagt Philipp Harms.

Harmlos erscheinende Stelen auf dem Willy-Brandt-Platz vertreiben die Trinker-Szene

Genau das wollte der Folkwang-Studierende mit seinen Bildern aufzeigen: die Funktionalität, die Verdrängung im öffentlichen Raum, wie er erklärt: „Es sind Orte, an denen bestimmte Tätigkeiten eingeschränkt werden“. Defensive Architektur heißt dieses Konzept, dass durch Formgestaltung von öffentlichen Räumen und Objekten bestimmten Bevölkerungsgruppen wie Obdachlosen, Drogensüchtigen oder Skatern eine Nutzung erschwert. Es sind Details, wie auch Philipp Harms weiß: „Im Zweifel erkennt man es gar nicht.“ Mit seinen Fotoreihe „Negative Space“ will der 29-Jährige diese Zusammenhänge sichtbar machen: „Ich hoffe, dass es zwischen den Bildern entdeckt wird und sich die Leute dadurch Gedanken machen.“

Ausstellung soll als Zwischenbilanz funktionieren

Harms ist nicht der einzige, der mit der Linse gesellschaftskritische Perspektiven eröffnet. 13 Folkwang-Studierende der Fotografie zeigen noch bis zum 12. Januar ihre aktuellen Werke im Untergeschoss des Museums Folkwang. Unterstützt werden sie von drei Kommilitonen eines theoretischen Studiengangs der Fotografie. Es ist bereits die fünfte Ausgabe von „Stopover“. Die Idee des Ausstellungsformats: Die Studierenden ziehen nach drei Semestern ein Zwischenresümee ihrer eigenen Arbeiten. „Es zielt ganz bewusst auf einen gegenseitigen Austausch“, erklärt Gisela Bullacher, Dozentin an der Folkwang Universität. So sollen die Studierenden bereits früh in den Museumsalltag hineinschnuppern. Zusammen mit den Lehrenden haben sie die Kuration organisiert. Dabei ist auch ein kleiner, spielerischer Katalog entstanden, denn die Karten mit abgedruckten Fotos können mitgenommen werden. „Das verdeutlicht den Moments des Unfertigen“, so Bullacher über diese Katalog-Gestaltung. Auch wenn die Studierenden noch drei Semester bis zu ihrem Masterabschluss haben, lassen sich bereits Schwerpunkte und Motive in ihren Bildern erkennen.

Essen Öffnungszeiten und Sondertermine Die Bilder der Folkwang-Studenten sind im Untergeschoss des Museums während der regulären Öffnungszeiten des Museums zu sehen: täglich 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags bis 20 Uhr, montags geschlossen. Im Rahmen der Ausstellung finden Führungen und Künstlergespräche statt: am Samstag, 14. Dezember, sowie am Sonntag, 12. Januar, jeweils um 16 Uhr.

Schwerpunkte sind bereits deutlich

Die Bandbreite reicht von experimentellen, medienreflexiven bis hin zu klassischen, dokumentarischen Formaten. Darum hat sich etwa Nick Jaussi bemüht. Für seine Reihe „Radical Lust“ begleitete er mit seiner Kamera die Dreharbeiten von Porno-Filmen. Allerdings handelte es sich um Streifen mit einem feministischen oder alternativem Anspruch. Sexistische bis gewalttätige Narrative haben dabei keine Rolle gespielt, so Jaussi über seine Fotos: „Es gibt diese Zärtlichkeit und Sinnlichkeit wieder, die ich wahrgenommen habe.“

Manche Studierende setzen dagegen auf einen bunten Medienmix. Meller Ehlert greift Fotomaterial, aber auch Installationen und Skulpturen auf. So schaut man in ihrem Werk „Divise Constructions“ durch ein Gitter und blickt auf Zäune und Stacheldraht. Ihr geht es darum, nationale Grenzziehungen in einem räumlichen Experiment erfahrbar zu machen.

Tassen und Löffel als Bühnenobjekte

Auch andere Werke verlangen den Betrachtern viel Geduld ab. Gretje Treiber hat Alltagsgenstände abgelichtet, als stünden sie auf einer Bühne: Geschirr, Tassen, Löffel. „Diese Dinge tauschen auf und verschwinden wieder“, erzählt die 34-Jährige über ihr Projekt „Im Verhältnis“, das Wahrnehmungsformen hinterfragen will: „Wie schaue ich auf diese Dinge, wenn ich einen bestimmten kulturellen Hintergrund habe?“ So fragen auch Treibers Fotos nach dem eigentlich Unsichtbaren.