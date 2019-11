Frau getötet: Verdächtiger stellt sich der Polizei in Essen

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau auf der Margarethenhöhe in Essen ermittelt eine Mordkommission gegen den Ehemann. Der mutmaßliche Täter hat sich am Montagmorgen der Polizei im Essener Präsidium an der Büscherstraße gestellt und und das Verbrechen gestanden mit den Worten: „Ich habe gerade meine Frau getötet.“

Seit den Mittagsstunden wird der Leichnam des Opfers obduziert. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Untersuchung in der Rechtsmedizin soll die Frau nach Informationen dieser Zeitung augenscheinlich erstochen worden sein. Die vermutliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Polizisten entdeckten die leblose Frau in der Wohnung

Nachdem der Essener am Morgen auf der Präsidiumswache erschienen war, eilten Polizisten zur Anschrift des Paares in der Straße Im Hülsfeld. Die Beamten drangen in die Wohnung ein und entdeckten die leblose Frau. Alle Reanimationsversuche alarmierter Rettungskräfte blieben vergeblich.

Das Motiv für das Tötungsdelikt ist noch unklar.