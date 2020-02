Frauen im Chefsessel: Essener Polizistinnen im Gespräch

Drei starke Frauen, drei Karrieren. Jessica Demmer, Carina Fischer und Ursula Sautmann gehören zu den weiblichen Führungskräften der Essener Polizei. Alle drei haben eines gemeinsam: Dass sie Frauen sind, hat sie nie an ihrem Berufswunsch zweifeln lassen - und war auch kein Hindernis bei ihrem Karriereweg.

Jessica Demmer begann ihre Karriere als Juristin. Beim Verwaltungspraktikum in ihrem Jurastudium machte sie die ersten Polizeierfahrungen in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität. „Da wusste ich sofort: Polizei ist das, was ich machen will“, sagt sie rückblickend.

Zwei der Polizistinnen haben zuerst Jura studiert

Weil ein Quereinstieg für Juristen zeitweise nicht möglich möglich war, absolvierte Demmer nach dem abgeschlossenen Referendariat kurzerhand noch eine Polizeiausbildung. Heute ist sie Leiterin der Führungsstelle Kriminalität, und dort mit strategischen Aufgaben betreut: Sie ist zum Beispiel zur Stelle, wenn eine Ermittlungskommission oder eine Mordkommission gebildet wird.

Einen ähnlichen Werdegang hat Carina Fischer hinter sich. Sie hat ebenfalls Jura studiert und danach einige Zeit als Anwältin und bei der Bezirksregierung Düsseldorf gearbeitet. Doch die Polizei habe sie einfach mehr gereizt, erzählt die 32-Jährige: „Ich wollte mich schon immer für Menschen einsetzen. Bei der Polizei schätze ich das Arbeiten im Team mit vielen Kollegen, Dinge gemeinsam zu bewältigen.“ Fischer leitet die Polizeiinspektion 2 im Essener Süden.

„Es gibt Menschen, die sagen: Du bist eine Frau, mit dir rede ich nicht.“

Am längsten bei der Polizei ist Ursula Sautmann, Leiterin der Verkehrsinspektion 2, die unter anderem das neu gegründete Unfallaufnahmeteam der Essener Polizei beherbergt. Die 58-jährige trat 1981 den Dienst an. Viele Jahre arbeitete sie bei den Spezialeinheiten der Polizei, wo auch Polizistinnen mit gefährlichen Einsatzaufträgen betraut wurden. Sie erinnert sich noch an eine Zeit, als es mit zwei Frauen besetzte Streifenwagen praktisch nicht gab: „Das traute man den Kolleginnen damals nicht zu.“ Heute gibt es auch weibliche Teams, wenngleich auch die häufigste Besetzung Teams mit Mann und Frau sind.

Natürlich gebe es immer wieder Situationen, in denen Passanten sich speziell weiblichen Beamten gegenüber respektlos verhielten, erzählen die drei Polizistinnen. „Es gibt Menschen, die sagen: Du bist eine Frau, mit dir rede ich nicht“, erzählt Demmer zum Beispiel. An dieser Stelle gelte es, nicht etwa die Gesprächsführung einem männlichen Kollegen zu übergeben, sondern stark zu bleiben und selbst weiterzumachen.

Polizistinnen machen körperliche Unterlegenheit mit Selbstbewusstsein wett

Das bestätigt Fischer: „Wer selbstbewusst ist, strahlt das auch aus. So lässt sich die körperliche Unterlegenheit ausgleichen.“ Und: Unter Umständen könne die Präsenz einer Frau im Einsatz auch deeskalierend wirken, sagt Demmer: „Manchmal können Frauen das Gegenüber schneller dazu bringen runterzukommen.“ Gerade bei Fällen von häuslicher oder sexueller Gewalt sei den Opfern mitunter außerdem ein weiblicher Gesprächspartner lieber, ergänzt Christoph Wickhorst, Sprecher der Essener Polizei.

Doch insgesamt wollen sich alle drei Polizistinnen gar nicht so sehr auf ihre Rolle als Frauen festlegen lassen. Die Universalformel für eine erfolgreiche Polizeikarriere gebe es ohnehin nicht. „Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter und bringt seine eigenen Qualitäten mit“, sagt Fischer. Am wichtigsten sei es, authentisch zu bleiben und sich nicht zu verstellen. Ob Mann oder Frau, spiele im Alltag meist gar keine Rolle.

Essen Weibliche Führungskräfte bei der Essener Polizei Die Essener Polizei hat aktuell 2148 Mitarbeiter, darunter 613 Frauen. Das entspricht einem Anteil von 28,73 Prozent. Damit hat die Polizei ihren Frauenanteil im Vergleich zum Vorjahr gesteigert: Anfang 2019 waren unter den 2134 Mitarbeitern der Polizei 613 Frauen, was einem Anteil von 26 Prozent entspricht. Ende 2019 waren 8,72 Prozent der Führungspositionen bei der Essener Polizei von Frauen besetzt. 2018 waren lag die Zahl bei 8,83 Prozent, 2017 bei 7,46 Prozent. Die Frau mit der höchsten Führungsaufgabe bei der Essener Polizei ist Kriminaldirektorin Martina Thon. Sie ist die Chefin der Direktion Kriminalität, die für präventive und repressive Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist.

Positive Entwicklung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Einige Tipps haben die Beamtinnen aber doch. „Wenn man sagt, man kann den Job genauso gut wie die Männer, muss man das auch unter Beweis stellen. Dann kann man sich zum Beispiel nicht aus dem Geschehen rausziehen, weil man eine Frau ist“, so Sautmann. Fischer rät aber auch: „Frauen sollten nicht versuchen, die besseren Männer zu sein.“

Was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, sehen die Polizistinnen eine positive Entwicklung. „Der Arbeitgeber unterstützt Teilzeitmodelle“, sagt Fischer zum Beispiel. Demmer und Sautmann sind sich einig, dass in ihren Direktionen – Kriminalität und Verkehr – Teilzeit grundsätzlich immer möglich ist. In Fischers Position als Leiterin einer Polizeiinspektion der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz ist Teilzeitarbeit allerdings eher schwierig. Denn dort wird sie mitunter auch außerhalb der regulären Dienstzeit zu Einsätzen gerufen.

„Jobsharing“-Modell: Zwei Teilzeitkräfte teilen sich eine Führungsposition

Für Führungskräfte gibt es bei der Polizei außerdem sogenannte „Jobsharing“-Modelle. Dabei teilen sich zwei Teilzeitkräfte eine Führungsposition. Das bedarf allerdings einer sehr genauen zeitlichen Abstimmung. Und vor allem muss es zwischen den beiden Beamten harmonieren.

Demmer, Fischer und Sautmann arbeiten alle drei in Vollzeit - und empfinden das keineswegs als Belastung. „Wenn man sich so sehr für den Job begeistert und es auf der Arbeit ein herzliches Miteinander gibt, dann kann das auch eine Erleichterung des Alltags sein“, findet Fischer. Sautmann stimmt zu: „Die Polizei bietet viele Erfolgserlebnisse.“