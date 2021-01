Ermittlungen Gegenstand fliegt in Essen auf A40 - Auto wird beschädigt

Essen. Ein unbekannter Gegenstand, der von der Hausackerbrücke auf die Autobahn flog, hat das Glasschiebedach eines Autos zerstört. Fahrerin unverletzt.

Ein unbekannter Gegenstand ist am Montagabend von der A40-Hausackerbrücke in Essen-Frohnhausen auf ein Auto geflogen. Das Glasschiebedach des Wagens zersplitterte, die 42 Jahre alte Fahrerin aus Herne blieb glücklicherweise unverletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei suchen nun nach Zeugen, die verdächtige

Personen an der Brücke Hausackerstraße/Leipziger Straße wahrgenommen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0

entgegen.

