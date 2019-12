Gericht: Überraschende Wende im Essener Ehrenmord-Prozess

Damit hatte keiner mehr gerechnet. Im Prozess um einen versuchten Ehrenmord in Essen war für Dienstag eigentlich das Plädoyer der Staatsanwaltschaft vorgesehen. Gegen Mittag erhielten die Richter dann aber plötzlich ein Fax aus Mönchengladbach. Absender war eine Anwältin. Sie kündigte an, dass die angebliche Geliebte des Opfers nun doch als Zeugin aussagen will – genau wie deren jüngere Schwester.

Die inzwischen 20-Jährige war im März schon einmal als Zeugin im Essener Landgericht erschienen. Damals hatte sie – sichtlich beeindruckt – die Aussage verweigert. Was ihr gutes Recht war. Schließlich sitzen unter anderem auch ihre Mutter und ihr Ehemann mit auf der Anklagebank. Niemand muss gegen nahe Verwandte aussagen.

Belastung von Familienmitgliedern angedeutet

Nun also die überraschende Wende. „Sie hat sich jetzt entschieden, doch eine Aussage zu machen“, heißt es in dem Fax ihrer Anwältin. Und: „Dabei ist nicht auszuschließen, dass sie einzelne Familienmitglieder belasten wird.“ Dasselbe gelte auch für die jüngere Schwester. In ihrem Fall wurde ein wortgleicher Text an das Essener Schwurgericht geschickt. Staatsanwältin, Verteidiger, Angeklagte: Alle zeigten sich überrascht. Bis jetzt weiß niemand, woher der plötzliche Sinneswandel kommt und was damit bewirkt werden soll.

Frei von Angst ist die 20-Jährige nach Angaben ihrer Anwältin allerdings immer noch nicht. Weil sie den „Druck der Familie“ fürchte, wurde auch gleich beantragt, die Angeklagten für die Dauer ihrer Vernehmung von der Verhandlung auszuschließen – was sofort auf Widerstand der Verteidiger stieß. Es gebe keinerlei Hinweise auf „Druck“ oder „Beeinflussung“ von Seiten der Familie, hieß es. Auch zum mitangeklagten Ehemann gebe es angeblich seit der Tat keinen Kontakt mehr.

Anklage spricht von „Teilskalpierung“ des Opfers

Den noch elf Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 31. Mai 2018 einen damals 19-jährigen Syrer in einem Essener Hinterhof fast totgeschlagen zu haben. Der Mann hatte unter anderem schwere Schnittverletzungen am Kopf erlitten. In der Anklage ist von einer „Teilskalpierung“ die Rede. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 19-Jährige sterben sollte, weil er ein Verhältnis mit der 20-Jährigen hatte, die bereits nach islamischem Ritus verheiratet war. Die Vernehmung der beiden Schwestern soll nun am 8. Januar stattfinden.