Essen. Die Polizei hat am Morgen die Manteuffelstraße im Südostviertel in Essen gesperrt. Großeinsatz wegen einer so genannten „Bedrohungslage“.

Großeinsatz im Essener Südostviertel: Polizei sperrt Straße

Die Polizei ist am Montagmorgen zu einem Großeinsatz mit Spezialkräften gerufen worden. In einer Wohnung in der Manteuffelstraße (Südostviertel) gab es offenbar eine so genannte „Bedrohungslage“, bei der auch eine Schusswaffe eine entscheidende Rolle gespielt haben soll. Für den Einsatz sperrte die Polizei die Manteuffelstraße und war mit einer erheblichen Anzahl von Kräften vor Ort.

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Bei dem Einsatz ist eine Person festgesetzt worden.