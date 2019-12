Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gruppe trifft sich alle zwei Monate in St. Kamillus

Ein neuer Flyer des Besuchsdienstes dient zur Orientierung. Er wird ausgelegt in Kirchen, Gemeinderäumen, Arztpraxen, Krankenhäusern. Die Gruppe trifft sich alle zwei Monate an einem Samstag um 10 Uhr im Gemeindezentrum St. Kamillus in Heidhausen. Das nächste Treffen wird es am 8. Februar 2020 geben.

Interessenten an Besuchen für sich oder ihre Lieben (keine Pflege oder Putzdienst) und fürs Ehrenamt können sich an die Gemeinde St. Kamillus, Heidhauser Straße 275, unter 0201/40 27 20 und per E-Mail an sozialberatung-kamillus@st.ludgerus.net wenden. Der Besuchsdienst ist selbstverständlich kostenfrei.