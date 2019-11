Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es am Samstagabend beim Heimspiel der Handballer von SG Überruhr in der Turnhalle an der Klapperstraße gekommen: Wie der langjährige Vorsitzende Jörg Simon bestätigte, brach einer der Spieler, der 32-jährige Lars K., in der fünften Spielminute ohne jede Fremdeinwirkung auf dem Handballfeld zusammen. Am frühen Sonntagabend dann die traurige Nachricht: Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten, er verstarb im Krankenhaus.

Bis dahin hatten noch alle auf eine Rettung gehofft, schließlich gelang mehreren anwesenden Ärzten und Rettungssanitätern die Wiederbelebung bis zum Eintreffen eines Notarztes; der junge Sportler kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses, wo die Ärzte bis Sonntagabend um sein Leben kämpften – am Ende vergeblich.

Das Verbandsliga-Spiel der SG Überruhr gegen den LTV Wuppertal II wurde nach dem Zwischenfall beim Spielstand von 3:2 abgebrochen, die Halle geräumt. Auch am Sonntag wurden mit Rücksicht auf die Ereignisse sämtliche Seniorenspiele abgesagt.