Hilfe für Familien: Stadt Essen plant Sommerferien-Programm

Essen. Der Essener Ferienspatz soll trotz Corona abheben: Das „Lagezentrum Sommerferien“ plant ein Freizeit-Programm für Kinder und Jugendliche.

Die Stadt Essen will auch in den Ende Juni beginnenden Sommerferien ein möglichst vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen. Darum ist Ende vergangener Woche erstmals das „Lagezentrum Sommerferien“ zusammengetreten. Nach dem wochenlangen Ausfall von Schulen und Kitas soll beim Ferienspatz 2020 wohl ein Schwerpunkt auf Bildungsangebote gelegt werden.

Wegen der Corona-Pandemie seien in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Veranstaltungen für Kinder abgesagt worden, darunter auch das übliche Osterferienprogramm, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mit der aktuellen Coronaschutzverordnung, die am Samstag, 30. Mai in Kraft getreten ist, habe das Land Nordrhein-Westfalen nun die Weichen dafür gestellt, „dass Kinderbetreuung und Freizeitaktivitäten in den anstehenden Sommerferien organisiert werden können“.

Freizeitspaß, Betreuung – und Lernförderung

Das „Lagezentrum Sommerferien“ soll nun die konkreten Bedingungen schaffen, um ein Programm unter Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen. „Für Familien, Kinder und Jugendliche waren die letzten Monate eine echte Herausforderung. Wir setzen uns jetzt mit zahlreichen motivierten Partnern der Stadtgesellschaft zusammen, um alle Möglichkeiten zu prüfen, unser Angebot für Betreuung, Freizeit und Lernförderung anzupassen, auszubauen“, verspricht Jugenddezernent Muchtar Al Ghusain. „Die ersten Ideen und Vorhaben sind bereits sehr ermutigend.“

In der Steuerungsrunde tauschten sich verschiedene Träger aus, die in der Regel im Rahmen des Ferienspatzes Angebote zur Kinderbetreuung, aber auch Freizeitgestaltung und Bildung machen: Vereine, Jugend- sowie Wohlfahrtsverbände, die Jugendhilfe Essen, die Ehrenamt-Agentur Essen, der Essener Sportbund (Espo), die Universität Duisburg-Essen und die Fachbereiche der Stadtverwaltung, die sich mit Jugend, Bildung und Sport beschäftigen. Eingebunden habe man außerdem zentrale Verwaltungsbereiche vom Ordnungsamt über die Kämmerei bis zum Gesundheitsamt.

Auch Ganztagsbetreuung an Schulen soll stattfinden

Mit Hilfe des Lagezentrums soll ausgelotet werden, welche Kapazitäten und welchen Bedarf es in puncto Ferienprogramm in Essen gibt. Auf kurzen Wegen wolle man neue Lösungen entwickeln, aber auch prüfen, welche Angebote, die in den vergangenen Jahren über den Ferienspatz angeboten wurden, auch im Sommer 2020 möglich sind.

Nach dem wochenlangen Ausfall von Kita- und Schulbetrieb sollen in diesem Sommer Lern- und Bildungsangebote eine große Rolle spielen. So will die Stadt eine Betreuung nach dem Modell des Offenen Ganztags (OGS) anbieten und hierzu in den kommenden Tagen über die Schulen den Betreuungsbedarf der Essener Familien abfragen. Coronabedingt könne es aber sein, dass die OGS-Betreuung während der Ferien „nicht in dem Maße angeboten werden kann wie in den vergangen Jahren“, heißt es.