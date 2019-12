Höhere Parkgebühren: Stadt Essen stellt jetzt Automaten um

Essen. Ab 2. Dezember werden nach und nach die Automaten auf die neuen Gebühren umgestellt. Für Besitzer von Elektrofahrzeugen gibt es gute Nachrichten.

Die Stadt beginnt am Montag damit, die angekündigte Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet einzuführen. Die Parkscheinautomaten werden in den kommenden Wochen sukzessive umgestellt. Damit kann es passieren, dass in dieser Phase unterschiedlich gültige Parkgebühren erhoben werden, teilte die Stadt mit. Die neuen Privilegien für Elektrofahrzeuge dagegen gelten stadtweit ab sofort.