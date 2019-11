Damit die Eröffnung des 11. Hugenpoeter Nikolausmarktes am Donnerstag, 28. November, um 17 Uhr alles im feinen Lichterglanz erstrahlen kann, greifen auf dem Gelände rund um das Schlosshotel an der August-Thyssen-Straße viele Räder ineinander beziehungsweise packen viele Helfer mit an. Wir drehen eine Runde um das markante Wasserschloss.

Während die Gärtner mit Laubbläser und Harken für einen blätter- und damit rutschfreien Spaziergang für die Besucher an den nächsten beiden Wochenenden sorgen, rangieren zwischen den weißen Pagodenzelten Kleinlaster. Sie bringen das Material für die Aussteller. Rund 60 Anbieter gibt es in diesem Jahr. Die meisten seien alte Bekannte, berichtet Monika Uschkamp, Marketingleiterin des Schlosshotels.

Einladend: der Kranz mit roten Schleife am Tor des Schlosses Hugenpoet in Essen-Kettwig. Foto: Olaf Ziegler

Diesmal findet der Markt an zwei Wochenenden statt

Da der Nikolausmarkt diesmal an zwei Wochenenden mit jeweils vier Öffnungstagen (Donnerstag bis Sonntag) stattfindet, fänden sich allerdings auch einige Neulinge unter den Ausstellern. „Nicht jeder kann an beiden Wochenenden“, erklärt Nadja Kropp, Mitarbeiterin der Eventagentur Xdream. Sie achtet bei ihrem Rundgang darauf, dass auch wirklich alle Hütten und Zelte festlich geschmückt sind. „Da gibt es keine Ausreden. Wenn ein Anbieter absolut keine adventliche Deko hat, helfen wir auch gerne aus“, sagt Kropp mit einem Augenzwinkern.

Die Aussteller zeigen Kunsthandwerkliches, Schmuck, Dekorationsartikel, Feinkost sowie besondere Geschenkideen. „Es sind schon hochwerte Dinge“, sagt Monika Uschkamp. „Dennoch hat jeder auch etwas für den kleineren Geldbeutel im Angebot.“

Essen Diesmal an zwei Wochenenden geöffnet Geöffnet ist der 11. Hugenpoeter Nikolausmarkt, August-Thyssen-Straße 51, vom 28. November bis 1. Dezember sowie vom 5. bis 8. Dezember – donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro (Kinder frei). Für die Anreise rät der Veranstalter, den ÖPNV zu nutzen. Am Alten Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345, fährt ein Shuttlebus im 15-Minuten-Takt.

Auch an die kleinen Besucher wird gedacht. Auf sie warten eine traditionelle Lebkuchenbäckerei, gemeinsame Malaktionen und das Kinderkarussell. Nadja Kropp: „Außerdem gibt es dieses Jahr Stockbrotbacken am offenen Feuer. Daran haben sicher nicht nur die Kinder viel Spaß.“

Kay Press (vorne) und Nils Müller richten ihre Verkaufsbude für Kakaokonfekt her. Es wird bei allen Buden auf adventlichen Schmuck geachtet. Foto: Olaf Ziegler

Skigondel bietet eine außergewöhnliche Sitzgelegenheit

Unweit der geplanten Feuerstelle gibt es eine witzige Sitzgelegenheit: eine Ski-Kabine. „Die haben wir schon auf einem kleinen Markt ausprobiert, sie war der Hit. Alle wollten mal in der Gondel sitzen“, berichtet Nadja Kropp, die gespannt ist, wie die Attraktion bei den Besuchern in Kettwig ankommt.

Auf jeden Fall stürmisch begrüßt werde der Nikolaus, weiß Monika Uschkamp. „Er nimmt sich immer sehr viel Zeit und geht auf jedes Kind ein.“

Es gibt zwei Foodtrucks und ein „Pop-up-Bistro“

Wer über den Nikolausmarkt flaniert, soll auch kulinarisch auf seine Kosten kommen. Zwei Foodtrucks stehen auf dem Gelände. Überdies werden im „Pop-up-Bistro“ des Hotels Gerichte serviert und es gibt Kuchen im „Kutsch-Stüberl“.

Zum zweiten Mal gibt es eine „Charity Hütte“. In der werden das Kinderheim Kettwig, der Lions Club Essen Stadtwald, der Club Kohlenwäsche sowie der Freundeskreis Kettwig für Kinder auf ihre Projekte aufmerksam machen.