In Essen ist erneut ein Taxifahrer ausgeraubt worden

In Essen gab es zuletzt drei Überfälle auf Taxifahrer. Der jüngste passierte am Freitagabend.

Essen. Überfall auf einen Taxifahrer in Essen-Altendorf: Der Täter bedrohte den Mann mit einer Waffe und schlug damit auf ihn ein.

Wieder ist in Essen ein Taxifahrer überfallen worden: Die jüngste Tat geschah am Freitagabend gegen 21.15 Uhr in Altendorf. Ein unbekannter Fahrgast bedrohte den Taxifahrer in Höhe der Ohmstraße 14 zunächst mit einer vorgehaltenen Waffe. Anschließend schlug er damit auf den Fahrer ein. Er musste mit einer blutenden Wunde ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Der Taxifahrer hatte durch lautes Hupen auf sich aufmerksam gemacht. Anwohner informierten daraufhin sofort den Notruf. Sie schilderten der Polizei, dass der Taxifahrer eines VW-Caddy bluten und ein Mann soeben davonlaufen würde. Der Räuber erbeutete einen zweistelligen Betrag, also weniger als 100 Euro.

Polizei sucht Zeugen des Taxiüberfalls in Altendorf

Trotz intensiver Fahndung konnte der Räuber unerkannt entkommen. Er könnte etwa 25-30 Jahre alt, dunkelblond und zirka 180 cm groß sein. Ermittler des Raubkommissariats, die die weiteren Ermittlungen übernommen haben hoffen auf Zeugenhinweise: 0201- 8290.

Bereits eine Woche zuvor waren am 19. und 20. März Taxifahrer in Bochold überfallen worden.