Internationaler Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen

1981 wurde der 25. November bei einem Treffen lateinamerikanischer Feministinnen zunächst symbolisch zum Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen. Das Datum wurde zum Gedenken an die drei Schwestern Mirabal aus der Dominikanischen Republik gewählt: Die politischen Aktivistinnen waren am 25. November 1960 auf Anordnung des Diktators Rafael Trujillo ermordet worden.

1993 verabschiedeten die Vereinten Nationen (UNO) die Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Im Jahr 1999 erklärte die UNO den 25. November offiziell zum Internationalen Tag der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und lud Regierungen, internationale Organisationen sowie NGOs zur Zusammenarbeit ein.

In unserer Stadt organisieren der Zonta Club I Essen mit seiner Präsidentin Gabriele Springer und der Zonta Club Essen II mit Präsidentin Dorothée Waechter die „Zonta Says No to Violence Against Women“-Kampagne („Zonta sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen“).

Am 25. November leuchten folgende Essener Gebäude in der Kampagnen-Farbe Orange: Aalto-Theater, Dom, Funke Media Wall, Haus und Grund, Kreuzeskirche, Mercator-Stiftung, Polizeipräsidium, Riesenrad (Burgplatz), Sparkassenzentrale 9. Etage, Stauder-Brauerei, Zollverein Doppelbock.