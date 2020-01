Issa Security verliert Großauftrag an Essener Stadttochter

Die Stadttochter RGE verstärkt ihr Engagement im Sicherheitsbereich. Eine Entwicklung, die zu Lasten privater Sicherheitsunternehmen wie etwa Issa Security geht. Denn seit Anfang des Jahres ist dieses Essener Sicherheitsunternehmen nicht mehr zuständig für die Beaufsichtigung des Grugaparks. Auch der Bereich Burgplatz mit dem VHS-Gebäude und das Einwohneramt sind von Issa an die RGE übergegangen. Mutmaßungen, es könne sich um einen Rauswurf handeln, tritt Geschäftsführer Mohammed Issa deutlich entgegen: „Wir sind nicht im Streit auseinander gegangen, es gab kein böses Blut.“

Auch RGE-Geschäftsführer Wolfgang Fröhlich sieht in der Trennung von Issa einen normalen Geschäftsvorgang und betont: „Die Verträge mit Issa Security wurden nicht gekündigt, sondern sie sind ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.“

„Wir waren im Grugapark 15 Jahre lang zur Zufriedenheit unseres Auftraggebers tätig“

Bedauerlich findet Issa den Verlust des Grugaparks gleichwohl. „Denn wir sind dort 15 Jahre lang zur Zufriedenheit unseres Auftraggebers tätig gewesen, es war eine schöne Zeit.“ Dafür bedanke er sich bei der Stadt Essen und beim städtischen Eigenbetrieb Grün & Gruga, der für die Pflege des Grugaparks zuständig ist. Ein Beweis dafür, dass er gute Arbeit im Erholungsgebiet Grugapark geleistet habe, ist für Mohammed Issa die Tatsache, dass die RGE sein dort tätiges „qualifizierte Personal“ zum 1. Januar übernommen habe.

Security ist neben Gebäudereinigung und Gastronomie das dritte Standbein der RGE. Und der RGE-Chef macht kein Hehl aus seiner Unternehmensphilosophie. Selbstbewusst sagt er: „Was wir etwa im Bereich Sicherheit selber machen können, erledigen wir natürlich mit eigenem Personal“. Der große Vorteil der RGE in Essen gegenüber der privaten Konkurrenz : Die Stadttochter ist im Konzern Stadt „inhouse-fähig“. Das heißt: Die Stadt kann den öffentlichen Auftrag an ihre Tochter vergeben, ohne ihn mit erheblichem Aufwand öffentlich ausschreiben zu müssen.

Auch in der Philharmonie ist die RGE zuständig für Sicherheit und Reinigung

Issa Security ist nicht das einzige Unternehmen, von dem sich die Stadt getrennt hat. Auch in der Philharmonie kümmert sich die RGE bereits seit dem 1. August 2019 um Sicherheit und Reinigung. Beides lag bis dahin in Händen des Essener Branchenriesen Kötter. „Die Trennung von Kötter verlief einvernehmlich“, so Fröhlich.

Ein wichtiger öffentlicher Partner in Essen bleibt für Issa im Bereich Veranstaltungsservice jetzt nur noch die Essen Marketing Gesellschaft (EMG), in der neben der Stadt auch private Gesellschafter mit an Bord sind. In deren Auftrag sorgt er für Sicherheit auf dem Internationalen Weihnachtsmarkt, bei Essen Original und Essen on Ice. Hinzu kommen Großveranstaltungen in Essen wie „RÜ-Fest“, Karnevalsumzug Kupferdreh und Oktoberfest.

Bekannte Issa-Kunden im Bereich Objektschutz sind in Essen die Rathaus-Galerie und die Sparkasse Essen. Im Zuge einer Neuorientierung will Issa künftig sein Engagement im Objektschutz deutlich verstärken.

Ein kleiner Trost für Issa Security angesichts des herben Grugapark-Verlustes: Weil das RGE-Personal bei den häufigen Bombenentschärfungen in Essen bei weitem nicht ausreicht, werden Issa-Leute weiterhin eingesetzt, um unmittelbar vor der Bombenentschärfung die Straßen im inneren und äußeren Sicherheitsradius zu sperren.