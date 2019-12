Essen. Was hat Essen im Jahr 2019 bewegt? In unserem großen Jahresrückblick finden Sie die 20 meistgelesenen Artikel der Essener Lokalredaktion.

Jahresrückblick 2019 - Diese Geschichten haben Essen bewegt

Clankriminalität, ein kleiner Junge, der verdurstet, oder ein Schüler, der von der U-Bahn mitgerissen wird. Es gibt viele Geschichten, die den Essenern aus dem Jahr 2019 in Erinnerung bleiben werden. Wir haben 20 Texte gesammelt, die die Menschen in Essen 2019 besonders bewegt haben. Diese gehören zu den meistgelesenen Artikel aus der Essener Lokalredaktion:

1. Casper-Marteria-Konzert in Essen: Teile der Bühne stürzen ab

Es sollte ein schöner, unbeschwerter Sommerabend am Baldeneysee werden und er endet mit mehreren zum Teil lebensgefährlich Verletzten: Beim Konzert der Rapper Casper und Marteria im Seaside Beach Ende August stürzt ein Teil einer LED-Leinwand, die an der Bühne befestigt ist, ins Publikum. Zum Artikel: Casper-Marteria-Konzert: Schwerverletzte außer Lebensgefahr.

Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach 1 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Vorne links im Bild: Die herabgestürzte LED-Leinwand. Das Foto ist am Samstagabend entstanden, nachdem die Fans das Konzertgelände am Baldeneysee verlassen hatten. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Einsatzkräfte nach dem Konzertabbruch auf der Bühne. „Die Polizei hat das Gelände beschlagnahmt und ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte“, so die Sprecherin der Polizei. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Bei dem Zwischenfall am Samstagabend wurden 28 Menschen verletzt. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Einsatzkräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Marteria (im Vordergrund) zu Beginn des Auftritts am Baldeneysee – bevor das Unwetter hereinbrach. Im Hintergrund ist Rapper Casper auf der Leinwand zu sehen, die später herabstürzte. Die Musiker äußerten sich am Sonntag auf ihren Facebook-Seiten bestürzt: „Wir sind tief betroffen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, wir denken an euch!“ Foto: PG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Das Konzertgelände am Sonntag. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Foto: PG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Warum Teile der Bühne herabstürzen konnten, ist bislang noch unklar. Foto: PG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Die große LED-Leinwand hing neben der Bühne. Auf ihr wurde der Auftritt der Künstler übertragen, damit auch die Fans, die sich weiter hinten auf dem Gelände befanden, die Musiker sehen konnten. Foto: PG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Foto: PG Stimmen Sie ab 1 Bewertung

10 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Das Seaside Beach blieb am Sonntag geschlossen. Foto: PG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 11 Casper und Marteria in Essen- Fotos vom Abend und Tag danach Das Seaside Beach blieb am Sonntag geschlossen. Foto: PG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2. Limbecker Platz muss nach telefonischen Drohungen evakuiert werden

Die telefonischen Drohungen eines Unbekannten sorgen im Mai dafür, dass der Limbecker Platz mitten am Tag geräumt werden muss. Wie das Einkaufszentrum mitteilt, solle es sich um eine Bombendrohung gehandelt haben. Die Polizei äußert sich nicht zum Inhalt der Drohungen. Zum Artikel: „Limbecker Platz in Essen nach Drohungen evakuiert“.

3. Caritas-Pensionskasse kürzt drastisch die Rente eines Essener Mediziners

Zum 1. Januar 2020 soll das in Kraft treten, was die Caritas-Pensionskasse dem pensionierten Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Joachim Stengel im Oktober postalisch mitteilt: Seine private Rente werde künftig von 1015 Euro auf 680 Euro im Monat sinken – also 335 Euro weniger im Monat; über 4000 Euro im Jahr. Wieso die private Pensionskasse derartige Einschnitte machen muss und wie sich der Mediziner zur Wehr setzt, lesen Sie hier: „Essener entsetzt: Pensionskasse kürzt seine Rente drastisch“.

4. Deutsch-Libanesin soll jahrelang das Amt um Sozialhilfe betrogen haben

Diesen auffälligen Mercedes beschlagnahmte die Polizei in einer Tiefgarage in der Essener Innenstadt. Foto: Anhuth / ANC

Mit Unterstützung des SEK durchsucht die Essener Polizei im Oktober in Altenessen die Wohnung einer Frau (33). Der Verdacht: Die Deutsch-Libanesin beziehe seit Jahren zu Unrecht Sozialhilfe, gehöre außerdem zu einem kriminellen, arabischen Clan, der sein Geld mit illegalen Geschäften verdiene. Die Polizisten finden unter anderem hochwertigen Schmuck, Luxus-Handtaschen, zwei Macheten und einen Schlagring. In einer Tiefgarage beschlagnahmen die Beamten außerdem einen Mercedes CL 500. Zum Artikel: „SEK-Einsatz: Clan-Mitglied soll Sozialamt abgezockt haben“.NRW plant Aussteiger-Programm für Clan-Mitglieder

5. Junge wird von U-Bahn mitgeschleift und schwer verletzt

Tragisch – kaum in Worte zu fassen – ist das, was sich im Februar in Altenessen am U-Bahnhof „II. Schichtstraße“ abspielt: Ein 13-jähriger Schüler wird, in der Tür eingeklemmt, rund 200 Meter von der Bahn mitgerissen. Der Junge wird mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, schwebt in Lebensgefahr. Tausende Essener nehmen Anteil am Schicksal des Jungen und fragen sich, wie es zu dem Unfall kommen konnte – zum Artikel: „Junge von U-Bahn mitgerissen: Not-Signal kam zu spät“.

6. Clan-Mitglieder demütigen Polizisten und filmen es

66 Sekunden ist der Videoclip lang, der sich im August im Internet verbreitet und für Aufregung sorgt. Der Film zeigt, wie respektlos zwei Clan-Mitglieder gegen einen Essener Polizeibeamten vorgehen. Sie beschimpfen und bedrohen ihn: „Mach’, dass du wegkommst!“ Zum Artikel: „Video zeigt, wie Clan-Leute Essener Polizisten demütigen“.

7. Handballer stirbt nach Zusammenbruch auf dem Spielfeld

Aus einem samstagabendlichen Handball-Heimspiel des SG Überruhr im November wird ein Tag, der viele Menschen traurig zurücklässt: Der 32-jährige Handballer Lars K. bricht in der fünften Spielminute ohne Fremdeinwirkung auf dem Feld zusammen und stirbt später im Krankenhaus. Zum Artikel: „Handball-Spieler bricht beim Match zusammen und stirbt“.http://Essen-_Tod_eines_Handballers_–_Ursache_wird_unklar_bleiben{esc#227823403}[news]

8. Essener Polizistin wird auf Heimweg von Clan-Mitglied verfolgt

Ein Fall, der sich bereits Anfang des Jahres zutrug, schlug noch Monate später hohe Wellen: Im Januar wird eine Polizisten nach Feierabend auf dem Heimweg in ihrem Privatwagen von einem Mann aus dem libanesisch-arabischen Clan-Milieu verfolgt worden. Der Mann fährt gefährlich dicht auf, wohl um die Polizistin einzuschüchtern. Dafür wird er vom Amtsgericht mit einer Geldstrafe belegt. Für viele Essener Polizisten gilt der Fall als Paradebeispiel für den mangelnden Schutz ihrer Privatsphäre. Zum Artikel: „Clan-Mitglied verfolgte Essener Polizistin auf Heimfahrt“.NRW plant Aussteiger-Programm für Clan-Mitglieder

9. Luis (2) verdurstet in Sommerhitze – Vater steht unter Mordverdacht

Dieses Schicksal schockiert viele Essener: Der kleine Luis (2) verdurstet im Juni in der Wohnung seiner Eltern im Altenessener Süden. Er soll in seinem Zimmer bei extremer Hitze eingeschlossen gewesen sein. Als dringend tatverdächtig gilt damals der Vater, der das Verdursten seines Sohnes „mindestens billigend in Kauf genommen“ habe, so die Ermittler. Im September wird der Vater angeklagt. Zum Artikel: „Junge (2) in Essen verdurstet, Vater (31) unter Mordverdacht“.

10. Gefährliche Machtkämpfe im Clan-Milieu

Dass es unter den Essener Clans interne Rangkämpfe gibt, sorgt im September für Aufsehen. Zu dieser Zeit wird bekannt geworden, dass die alteingesessenen Mhallami-Libanesen zunehmend mit einem Verdrängungswettbewerb mit Irakern und Syrern zu kämpfen haben. Warum dieses Phänomen vom Landeskriminalamt als besonders gefährlich eingestuft wird, lesen Sie hier: „Kampf im Milieu: Neue Clans drängen auf kriminelle Märkte“.

11. 18-jährige Beifahrerin kommt Unfall mit Sportwagen auf der A 52 ums Leben

Nur noch Trümmer sind von dem teuren McLaren übrig, mit dem ein 23-Jähriger und seine 18-jährige Beifahrerin die Leitplanke der A52 durchbrechen. Der Wagen wird einen Abhang runtergeschleudert und fängt Feuer. Während der Essener Fahrer das zerstörte Fahrzeug verlassen kann, stirbt die Mülheimer Beifahrerin noch am Unfallort. Zum Artikel: „Tödlicher Unfall auf A 52: Polizei ermittelt gegen Fahrer“.

12. Busfahrer verständigt Polizei, um Senioren-Ehepaar aus dem Bus zu werfen

Trotz ihres hohen Alters sind Gerda (92) und Erich Hey (93) oft mit dem Bus unterwegs. Hier stehen sie an der Haltestelle Werdener Markt in Essen-Werden. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Erich Hey (93) ist auf einen Rollator angewiesen, seine Frau Gerda (92) ist blind. Trotzdem fahren die beiden gerne mit dem Bus – obwohl das manchmal mit Problemen verbunden ist. So auch Ende August, als ein Busfahrer keinen anderen Ausweg sieht, als die Polizei zu verständigen, um die Senioren des Fahrzeugs zu verweisen. Der Essener Lokalredaktion schildert das Ehepaar seine Sicht der Dinge. Zum Artikel: „Busfahrer ruft Polizei, um 93-Jährigen aus dem Bus zu werfen“.

13. Experte gibt Tipps gegen Krampfadern und Besenreiser

Auch dieses Thema hat viele Menschen interessiert: Krampfadern und Besenreiser – Volksleiden, die gerade in den Sommermonaten zu Beschwerden führen. Was dagegen hilft und welche Therapieformen angeboten werden: Dr. Michael Offermann, Facharzt für Chirurgie und Phlebologe, gibt Hinweise. Zum Artikel: „Krampfadern und Besenreise: Tipps eines Essener Experten“.

14. Altendorfer Penny-Markt erteilt Schülern Hausverbot

Weil es in Pausenzeit immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Schülergruppen der benachbarten Gesamtschule Bockmühle gekommen war, herrscht im Altendorfer Penny-Markt von 8 bis 15.30 Uhr ein Hausverbot für Schüler. Dass auch unbeteiligte, friedliche Schüler anderer Schulen damit vom Pauseneinkauf ausgeschlossen werden, tue den Mitarbeitern „wahnsinnig leid, aber es geht darum, dass es riesen Gruppen sind, die in den Laden stürmen“. Zum Artikel: „Essen-Altendorf: Penny-Markt erteilt Schülern Hausverbot“.

15. Polizei warnt Frauen nach sexuellen Übergriffen im Stadtwald

Nach drei brutalen Sexualdelikten in drei Monaten wendet sich die Polizei im März an die Öffentlichkeit: Frauen sollen den Stadtwald gerade in der Dunkelheit meiden. Zusätzlich zu den Ermittlungen gingen die Beamten verstärkt auf Streife, um das „subjektive Sicherheitsgefühl“ zu stärken. Es gibt aber auch Kritik an der Polizei: So sagt ein Anwalt: „Die Polizei hätte früher vor dem Serien-Vergewaltiger warnen müssen.“ Zum Artikel: „Essener Polizei warnt Frauen: Stadtwald im Dunkeln meiden“.

16. Die Welt der Clans im Ruhrgebiet

Als Parallelwelt gelten die Strukturen, in denen Clans organisiert sind. Meist operieren die Familien im Verborgenen, leben seit etlichen Jahrzehnten in Deutschland. Wer das Phänomen Clankriminalität erfassen will, muss die archaische Lebenswelt der Großfamilien verstehen lernen. Zum Artikel: „Verbrechen, Luxusautos, „Ehre“: Die Wlt der Clans im Revier“.

17. Clans hetzen mit Hasskampagne gegen Autor Ralph Ghadban

Die Zielscheibe der Hass-Videos: Der Islamwissenschaftler und Publizist Ralph Ghadban ist Autor des Buches „Arabische Clans“. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Mit einer großen Hasskampagne wandten sich libanesische Familienclans gegen den Autor Ralph Ghadban, der in seinem Buch „Arabische Clans“ mit den kriminellen Machenschaften der Großfamilien abrechnet. In auf Arabisch gesprochenen Hassvideos richten sich wüste Beleidigungen und Androhungen von massiver körperlicher Gewalt gegen Ghadban. Mit welchen System die Clans die Hassvideos großflächig verbreiteten – zum Artikel: „Hass-Kampagne: Clans bedrohen und beleidigen Buchautor“.

18. Wie ein Essener Frauenarzt unerwartet zu einer Tochter kam

Rund 100.000 Kindern, schätzt Prof. Dr. Thomas Katzorke, soll er mittels der Reproduktionsmedizin das Leben „geschenkt“ haben. Er gilt als Koryphäe auf seinem Gebiet. Eines dieser Leben stellt 2019 wiederum seins auf den Kopf: Die Juristin Christina Motejl begibt sich auf die Suche nach ihrem biologischen Vater und stößt auf Thomas Katzorke. Den Mann, der ihre Mutter damals wegen einer künstlichen Befruchtung behandelt hatte, ist ihr leiblicher Vater. Wie es dazu kommen konnte, lesen Sie hier: „Wie ein Essener Frauenarzt zu einer unerwarteten Tochter kam“.

19. Zweifacher sexueller Missbrauch auf einem Spielplatz

Dort, wo Kinder normalerweise sorglos spielen, soll sich Ende Mai eine Tat ereignet haben, die vor Abscheulichkeit strotzt. Auf dem „Ophoff-Spielplatz“ in Schonnebeck soll ein unbekannter Mann zwei Grundschulkinder sexuell missbraucht haben. Der Mann soll die zwei Grundschulkinder erst angesprochen haben, dann mit ihnen geschaukelt und sie später in einem Gebüsch sexuell missbraucht haben. Die Polizei bat um die Mithilfe von Zeugen. Zum Artikel: „Mann missbraucht zwei Kinder auf Essener Spielplatz“.

20. Tatort Delta Musik Park: Drei Männer wegen Vergewaltigung angeklagt

Vor dem Landgericht müssen sich zu Beginn des Jahres drei Männer wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Sie sollen im Juli 2018 eine 18-Jährige auf der Herrentoilette der Diskothek Delta Musik Park zum Sex gezwungen haben. Die Männer werden im Februar freigesprochen, weil das Gericht keine Beweise für die Vergewaltigung sieht. Zum Artikel: „Männer sollen 18-Jährige in Essener Disco vergewaltigt haben“.