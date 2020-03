Als Emile Parisien 2013 beim JOE-Festival sein Debüt in Essen feierte, da war der Saxophonist noch ein Geheimtipp in Deutschland. Der Durchbruch kam erst ein Jahr später mit dem Akkordeonisten Vincent Peirani und ihrem ACT-Album „Belle Époque“. Seither konnte man den heute 37-Jährigen häufig an der Ruhr hören, zuletzt 2017 mit Joachim Kühn bei „Jazz in Essen“. Wo das „Emile Parisien Quartet“ nun mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Kulturzentrums sein mit dem „Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnetes Album „Double Screening“ präsentierte.

Was für die Zuhörer im fast ausverkauften Grillo-Theater ein überwältigendes Vergnügen war. Rhythmisch vertrackt strukturiert von Julien Loutelier am Schlagzeug, erlebte man nämlich grandiose Klangkunst auf dem Sopransax. Und dies als Wiedergeburt des großen Sydney Bechet, dessen samtig-geschmeidige Intonation Emile Parisien ganz ohne Spuren von Coltrane, Steve Lacy oder Dave Liebman souverän für sich adaptiert hat.

Melodiebögen voller Saft und Kraft

Mit tänzelnd servierten, hyperaktiven Melodienbögen voller Saft und Kraft, die sein Bassist Ivan Gélugne satt erdete. Während Julien Touéry am oft neutönerischen Flügel die bunte Chose mit Namen wie „Hashtag“ oder „Malware Invasion“ voll flirrendem Spielwitz anreicherte.

Ein wunderbares Geben und Nehmen, das im Wechsel von Soli und Tutti jederzeit perfekt ineinandergriff und das Publikum lautstark jubeln ließ. Was man am 19. Mai beim Deutschlandfunk nachhören kann, der nach langen Zeit mal wieder ein Jazzkonzert in Essen mitschnitt.